Aikuisten maailma on painajainen kahdeksanvuotiaalle Sethille

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Lapsuuden loppu

★★★★ Philip Ridleyn esikoisohjauksesta voi perustellusti sanoa, että tyyli ja muoto karauttavat sisällön ohi. Toisaalta ohjaaja maalaa 1950-luvun preerian ja kadotetun viattomuuden auringonlaskut niin vahvoin vedoin, että muoto on sisältöä. Jeremy Cooper on vakava kahdeksanvuotias Seth, jolle aikuisten maailma näyttäytyy painajaisina. Eteenpäin marssitaankin toinen jalka kauhun laskuojassa. Viggo Mortensen on isoveli. (Britannia 1990)

Yle Teema & Fem keskiviikko 31.7. klo 21.50

En ole kreivitär

★★ Hannu Lemisen romanttisessa elokuvassa kiinnostaa tänään enemmän tausta kuin lopputulos. Takana oli raskaita sotavuosia, ja SF-yhtiössä päätettiin tarjota kansalle hetki suloista pakoa jonnekin kauas. Helsingin Liisankadun upouusille filmaushalleille lavastettiin Pomeranian etelämainen keisarikunta hoveineen, aaseineen ja holvikaarineen. Helena Kara hehkuu kaksoisroolissaan mannekiinina ja kreivittärenä. (Suomi 1945)

TV1 keskiviikko 31.7. klo 13.10

Land of the Lost

★★★ Sadunomaisille tantereille mennään myös Brad Siberlingin seikkailukomediassa. Will Ferrell vetää tuttua, pökkelöä linjaa tutkijana, jonka ylenkatsotut teoriat rinnakkaisista maailmoista pitävät yllättäen paikkaansa. Siitä päästäänkin Anna Frielin ja Danny McBriden seurassa outojen otusten pariin. Estottoman poukkoilun mittaan ehditään viskoa vitsiä Apinoiden planeetan, 2001 - Avaruusseikkailun ja Jurassic Parkin suuntaan. (USA 2009)

TV5 keskiviikko 31.7. klo 21.00