Eränkävijät: Alpeilta Arktiselle

★★★ Eränkävijät on kuin vaellus haaveissa: kaikki menee suunnitelmien mukaan ja seikkailua on vain sen verran, ettei tylsisty.

Suositun sarjan suomalaisversiota on tehty neljä kautta, siinä keskitytään metsästykseen ja kalastukseen, nyt alkavassa kansainvälisessä versiossa mukaan tulee vähän uudenlaisia elementtejä. Se on kiinnostavaa.

Itävallassa asuva Doris Hiebeler kasvattaa haukkoja ja metsästää niillä. Italialainen Stefano Percino on vuoristo-opas. Ensimmäisessä jaksossa hän avaa uutta kiipeilyreittiä.

Eroavaisuudet elämäntavoissa nousevat kuusiosaisessa sarjassa esiin: Keski-Euroopan kulttuurimailla eletään erilailla kuin metsän keskellä Venäjän Karjalassa. Luonto on kuitenkin jokaiselle päähenkilölle elinehto joko elinkeinon, ammatin tai harrastuksen vuoksi.

Luonnon keskellä meno on rauhallista. Dramaattisin hetki ensimmäisessä jaksossa taitaa olla, kun pimeässä venäläisessä metsässä kulkee karhu. Vikkelyyttä on kalastuksessa. Kun saalis nappaa, on toimittava rivakasti.

Äijä on mukana

Hiebelerin ja Percinon lisäksi tutustutaan venäläiseen riistanvartijaan Viktor Iljiniin ja Norjassa asuviin Morgan Vikneen ja Tone Juell Hopeen.

Mukana ovat myös ennestään tutut eränkävijät Äijä-koira, Aki Huuhtanen ja Emilia Laitinen.

Arvostettavaa on, että koneita ei ole siivottu eräohjelmasta pois. Konevoima jylisee ainakin perämoottorissa, autossa, pienkoneessa ja porassa.

Maisemien lisäksi kielet vaihtelevat. Englantia ei juuri kuulla, vaan saksaa, venäjää, norjaa,.. Ylen mukaan parhaimmillaan samassa jaksossa puhutaan kahdeksaa kieltä.

TV1 sunnuntai 29.12. klo 18.15

Eränkävijät kansainvälistyi, mutta Äijä-koira on mukana. Leppoisa Äijä kulkee kalassa Akin ja Emilian kanssa.