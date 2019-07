Äänekkäät koomikot vaihtavat vakavampaan – he ovat perhemurhaaja ja potkut saanut toimittaja

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Tositarina

★★★★ Jonah Hill ja James Franco ovat tuttuja tähtiä äänekkäistä ja viinanhuuruisista komedioista. Molemmat nähtiin mekastamassa maailmanlopun karnevaalissa This Is the End. Rupert Gooldin ohjaama tosipohjainen jännitysdraama on täysin toista maata. Potkut saaneen toimittajan ja oikeudenkäyntiä odottelevan perhemurhaajan kohtaamisissa on herjanheiton sijasta pahoja aavistuksia ja arvoituksen hiljaista huminaa. Ensiesitys. (USA 2015)

TV2 maanantai 29.7. klo 21.00

The Blair Witch Project

★★★ Daniel Myrickin ja Eduardo Sánchezin kauhujännäri sai minimaalisen budjettinsa toimimaan, kun se puettiin opiskelijoiden kuvaaman reissuvideon muotoon. Kaameudet jäivät katsojan mielikuvituksen varaan. Elokuvasta tuli niin iso hitti, että kotivideon tyylillä on sittemmin leikitty tässä lajissa ähkyksi asti. Yllätystehot ovat väkisin menneet, mutta pahamaineisen noidan jäljityksessä on yhä karua ilmettä ja paniikkitunnelmaa. (USA 1999)

Sub maanantai 29.7. klo 21.00

Pikkukaupungin elämää

★★★★ Johan Löfstedtin inhimillisesti riipaiseva ruotsalaiselokuva muistuttaa, ettei suku ole aina pahin. Video on vahvasti esillä siinäkin, sillä sellaisen keski-ikäisen Björnin (Björn Löfstedt) ja hänen neljän siskonsa isä on jättänyt semmoisen viestiksi kuoleman rajan takaa. Ohjaaja mukaili tositapahtumia ja kutsui rooleihin omia sukulaisiaan. Elämän valinnat ja arvot menevät harvoin näin henkilökohtaisesti puntariin. (Ruotsi 2017)

Yle Teema & Fem, maanantai 29.7. klo 23.20