95 oli kevät, jolloin torilla tavattiin – kiekkohuumainen elokuva ei ehdi keskittyä kunnolla mihinkään

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

95

★★ Aleksi Mäkelä muistelee kevättä 1995, jolloin Suomi voitti ensimmäisen lätkäkullan. Leijonat taistelivat, fanit hurrasivat, junnut treenasivat ja lamaa selätettiin. Asiaa riittäisi tv-sarjaan, mutta alle parissa tunnissa ei ehdi keskittyä kunnolla mihinkään. Parasta ovat aidot, Antero Mertarannan hehkuttamat pelivälähdykset. Hieno oivallus oli nostaa varamaalivahti Jukka Tammi (Lauri Tilkanen) joukosta esiin. Ensiesitys. (Suomi 2017)

TV5 perjantai 24.5. klo 21.00.

Keskiyö Pariisissa

★★★★★ Ihminen on haikailevainen eläin, jonka mielestä parasta aikaa elettiin joskus aiemmin. Woody Allenin fantasiakomedian oivallus on yksinkertainen, mutta syvyyttä riittää. Owen Wilson on kalifornialainen käsikirjoittaja Gil, joka tuskailee vääriä valintojaan ja päätyy 2010-luvun Pariisista kultaiselle 1920-luvulle, taiteilijoiden, boheemien ja muusien pariin. Marion Cotillard on oppaaksi osuva Adriana. (USA/Espanja 2010)

Yle Teema & Fem perjantai 24.5. klo 21.00.

Luokkakokous 2

★★ Supersuosittu sikailukomedia sai Taneli Mustoselta parin tahran verran siivompaa jatkoa. Tuomas (Jaajo Linnonmaa) on menossa naimisiin. Niklakselle (Aku Hirviniemelle) ja Antille (Sami Hedberg) jää polttarivastuu, eikä ilman hautajaisiakaan selvitä. Kalsarikännien kotimaassa nolot tilanteet periaatteessa tunnetaan, mutta kekseliäämmin sarkaa ovat kyntäneet vaikkapa tanskalaiset sarjassa Klovni - kyllä nolottaa. (Suomi 2016)

Nelonen perjantai 24.5. klo 22.10.