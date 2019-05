24 tuntia eurooppalaisten nuorten elämää täyttää yhden tv-kanavan vuorokaudeksi – mukana kolme suomalaista

24 tuntia Euroopassa on nimensä veroinen dokumentti eli lauantain aamukuudesta sunnuntai aamuun seurataan 60 eurooppalaista 15 – 30-vuotiasta nuorta parissakymmenessä maassa.

Suomesta ovat mukana helsinkiläiset Loviisa ja Rakel sekä kuhmolainen Ville. Vuorokauden mittaisen taival aloitetaan aamu-uinnilla Loviisan ja Rakelin kanssa.

Oleksandr bunkkerissa Ukrainassa, Kreikassa Jorgos, saksalainen Christian tai Ann-Katrine Saamenmaassa elävät hyvin erilaista elämää. Se saa kysymään, onko yhteistä Eurooppaa edes olemassa.

– Yhteistä kaikille on unelmointi, toive hyvästä elämästä. Yhteistä on myös se, että unelmointi on mahdollista, sanoo Susani Mahadura. Hän selostaa ja kommentoi ohjelmaa yhdessä Yagmur Özberkanin kanssa.

Dokumentti antaa paljon pohdittavaa.

Unkarissa omavaraisesti elävä Dominika saa pohtimaan, onko kotitarveviljely meidänkin tulevaisuutta, kun ilmastonmuutos etenee.

– On kiinnostavaa myös pohtia, miksi mukaan on valittu juuri sellaisia ihmisiä kuin on, Mahadura sanoo.

24 tuntia lähetystä ja lisäksi vielä some

Ohjelmakokonaisuus on niin pitkä, ettei sitä ehkä kukaan jaksa katsoa yhtäjaksoisesti. Eniten saa irti, jos katsoo muutaman jakson peräkkäin, että ehtii tutustua ihmisiin.

– Vaikuttavimmat jaksot ovat ehkä kaksi viimeistä, koska niissä paketoidaan koko ohjelma. Toisaalta ne ovat niin liikuttavia, siksi että ihmisiin on tutustunut jo 24 tuntia, Mahadura pohtii.

– Toivon, että 24 tuntia Euroopassa katsotaan kokonaan, vaikka osissa.

Luvassa on tietoa, mitä Villelle ja Loviisalle kuuluu nyt noin vuosi kuvausten jälkeen; dokumentin muiden henkilöiden esittelyä ja Eurooppa-testi tyyliin, tiedätkö miten Suomi pärjää vertailussa muihin Euroopan maihin?

Suomen lähetys erilainen kuin muiden

Suurdokumentti on kuvattu yhden vuorokauden aikana 15.6.2018. Se on katsottavissa Yle Areenassa 22. elokuuta saakka.

Muissa Euroopan maissa dokumentti on julkaistu jo toukokuun alussa, 5. – 6.5. Suomen lähetys on myöhemmin, koska sen erikoisuus on täysin oma versio selostuksessa ja kaksikielisyys tekstityksessä koko 24 tunnin ajan.

Alkuperäisessä ohjelmassa on saksankielinen selostus, joka on tekstitetty kunkin maan omalla kielellä.

24 tuntia Euroopassa Yle Teema & Fem lauantai 25.5. klo 6.00

Dokumentti seuraa 24 tuntia 60 nuoren elämää Euroopassa. Hyvin erilaiset nuoret jäävät mieleen ja herättävät ajatuksia.