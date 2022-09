Kirkkosalin penkkien päällä on vielä ovia, mutta kaikki tavarat pääsevät paikoilleen ennen sunnuntain käyttöönottojuhlaa. Kuva: Sanna Niemi

Kiitos hevosille. Ne ehkä isovihan aikaan 1700-luvun alkuvuosikymmeninä pelastivat Kempeleen vanhan kirkon. Tuolloin venäläiskasakat polttivat ja tuhosivat Perämeren rannikon kyliä, mutta Kempeleessä kirkkoa käytettiin hevostallina. Rakennus säilyi.

Perimätieto saattaa nyt hymyilyttää, mutta jos kirkko olisi poltettu, ei tilalle varmaankaan olisi rakennettu samanlaista tukipilarikirkkoa. Niitä on Suomessa jäljellä enää 11, joista Kempeleen Vanha kirkko runsaine maalauksineen on ehdoton helmi. Isovihan vuosisadan loppupuolella Mikael Toppeliuksen ja hänen oppipoikansa Emmanuel Granbergin tekemät maalaukset puhuttelevat yhä. Nyt niiden värimaailma on entistä kirkkaampi ja sykähdyttävämpi.