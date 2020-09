Jenni Pitko on vihreiden kansanedustaja Oulusta. Kuva: Jarmo Kontiainen

Eduskunnan kyselytunnilla torstaina huomion vei asiakysymysten lisäksi vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jenni Pitkon käyttämä t-paita.

Pitkon tummanvihreän paidan etupuolella on printattu teksti The Future is feminist eli "Tulevaisuus on feministinen".

Twitterissä Pitko sanoo, ettei tiennyt paidan olevan eduskunnan tapojen vastainen. Hän kertoi halunneensa pitää paitaa torstaina Pride-viikon kunniaksi.

En tiennyt Future is feminist -paidan olevan eduskunnan tapojen vastainen. Minulla on ollut kyseinen paita jo pitkään ja halusin tänään pitää sitä Pride-viikon kunniaksi. Kävin varapuhemiehen kanssa hyvän keskustelun pukeutumisesta enkä aio käyttää paitaa enää täysistuntosalissa. — Jenni Pitko (@JenniPitko) September 10, 2020

– Kävin varapuhemiehen kanssa hyvän keskustelun pukeutumisesta enkä aio käyttää paitaa enää täysistuntosalissa, Pitko kirjoittaa Twitterissä.

Eduskunnan sääntöjen mukaan kansanedustajilta edellytetään arvokasta, asiallista ja siistiä pukeutumista eikä vaatteissa saisi olla kannanottoja.

Tarvittaessa eduskunnan puhemiehet ohjaavat pukeutumisetiketin noudattamisessa.