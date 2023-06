Suomessa on suunnitteilla vähäpäästöisiä investointeja tällä hetkellä jo yli 90 miljardin euron arvosta. Suunnitelmien muuttuminen käytännöksi edellyttää massiivista lisäystä puhtaan sähkön, kuten maa- ja merituulivoiman sekä aurinkoenergian tuotantoon.

Esimerkiksi tiistaina uutisoitiin, miten yhdysvaltalainen Plug Power Inc. aikoo rakentaa Suomeen kolme vedyntuotantolaitosta: Kokkolaan, Kristiinankaupunkiin ja Porvooseen. Hankkeen arvo olisi noin kuusi miljardia dollaria. Toistaiseksi kyse on vasta suunnitelmasta ja nyt amerikkalaisyhtiöllä on edessään mittavan rahoituksen haku. Lopullinen investointipäätös tehdään vuosien 2025–2026 aikana. Tehtaat toisivat Suomeen tuhat uutta pysyvää työpaikkaa.