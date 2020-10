Heidi Hannuksen Villa Garden on suunnitellut yli tuhat kohdetta.

Piha- ja vihersuunnitteluyrittäjä Heidi Hannus Villa Gardenista Oulaisista on valtakunnallinen Vuoden yksinyrittäjä 2020.

Palkinto jaettiin tätä vuonna kahdelle. Myös käsityöyrittäjä Marika Konga Kongaamosta Mäntyharjulta sai tittelin.

Hannus on saavuttanut esimerkiksi mitalisijoitukset kansainvälisessä Flower Jam - ja Gardens and People -suunnittelukilpailussa. Hänellä on myös useita palkittuja koti ja -messupihoja ympäri Suomen.

Hannus perusti piha- ja vihersuunnitteluyritys Villa Gardeninin Oulaisiin vuonna 2002. Yrityksen päätoimiala on piha- ja maisemasuunnittelu.

Hannuksen intohimo suunnittelijana ulottuu pihojen ja puutarhojen lisäksi laajemmallekin: työn jälkeä voi nähdä rakennuksissa, taide-esineissä, kalusteissa ja valaistuksessa. Hän ei pelkää kokeilla uutta tai tehdä asioita toisella tavalla kuin on totuttu tekemään.

Heidi Hannus valittiin viime syksynä Vuoden yksinyrittäjäksi Pohjois-Pohjanmaalla.