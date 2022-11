Sylvi-Helena Kaarela on asunut 4 vuotta Vihannissa Saarelanjärven rannalla olevassa yli 100-vuotiaassa talossa, jossa on kaunis pylväikköveranta. Hänellä on lemmikkejä ja tietämättään hyvänä terapeuttina toimiva puoliso. Tervehdyttyään hän haluaisi alkaa yrittäjäksi.

Kuva: Vesa Joensuu