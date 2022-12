Esitutkinta Vihannin yhtenäiskouluun kohdistuneesta salakatselusta etenee. Esitutkinta käynnistyi elokuun 25. päivä, jolloin koulun wc-tilojen lattiakaivoista löytyi kaksi kätkettyä kameraa.

– Esitutkinta käynnistyi rikosnimikkeellä salakatselu. Esitutkinnan aikana rikosnimikkeiksi on tarkentunut salakatselu ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Esitutkinnassa on edistytty, mutta kokonaisuus on edelleen tutkinnan alla, tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen kertoo.