Brexit-kampanjointi jakoi kansaa ja kaikki merkit viittasivat siihen, että yhteiskuntarauha oli vaarassa. Valkoinen äärioikeisto nousi poteroistaan ja julisti äänekkäästi valkoista jihadia.

Sisäpiirissä

Stephen Graham oli mainiossa Line of Duty -sarjassa poliisi, joka lipsui lain toiselle puolelle. Jeff Popen käsikirjoittamassa sarjassa hän on Matthew Collins, joka on puolensa valinnut. Entinen uusnatsi on ryhtynyt aktivistiksi ja toimittajaksi, joka taistelee vihaa ja ennakkoluuloja vastaan – oman ja perheensä turvallisuuden kaupalla. Yöt menevät menneisyyttä kipuillessa.

Brexit-äänestyksen alla Britannian äärioikeisto aktivoituu, ja Collins kaipaisi jonkun soluttautumaan valkoista ylivaltaa julistavaan National Action -järjestöön. Samaan aikaan parikymppinen Robbie Mullen (Andrew Ellis) on ottamassa tuntumaa ryhmään. Tosipohjainen Sisäpiirissä rakentaa jyrkkien jakolinjojen ajasta niin määrätietoisen, inhimillisesti tarkan kuvan, että jännitys kasvaa ilman dramaattista paisutteluakin. (Britannia 2023)