Römppäkulkue vuodelta 1976. Kuva kulkueesta Kurenalta, etualalla lipun kantajana Kalle Huttu. Tapahtuman takana oli Pudasjärven Näyttämö. Kuva: Iijokiseudun arkisto

Pyhäinpäivää vietetään aina sinä lauantaina, joka osuu 31.10. ja 6.11. väliseen aikaan. Tänä vuonna se sattuu olemaan 31.10. – eli ensi lauantai.

Pyhäinpäivä on säilyttänyt Suomessa asemansa vainajien muistopäivänä. Silloin on tapana muistaa edesmenneitä rakkaitaan ja viedä näiden haudoille kynttilöitä ja seppeleitä. Tapa yleistyi toisen maailmansodan jälkeen ja on jäänyt perinteeksi.