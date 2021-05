Hanoi

Vietnamissa koronatartuntojen määrä on nousussa. Kuva: LUONG THAI LINH

Vietnamista on löydetty uusi koronavirusvariantti. Brittiläisen ja intialaisen viruksen yhdistelmä leviää erittäin herkästi ilmateitse, kertoo maan valtiollinen media.

Maan terveysministeri Nguyen Thanh Long ei eritellyt kuinka paljon tartuntoja uusi virusvariantti on aiheuttanut, mutta sanoi, että virusvariantti tullaan ilmoittamaan heti globaaliin virusvarianttirekisteriin.

Vietnamista oli ennen Longin ilmoitusta tavattu seitsemän erilaista koronavirusvarianttia.

Vietnam on toistaiseksi selvinnyt varsin hyvin koronaviruspandemiasta, mutta tilanne on aivan viime kuukausina kehittynyt huolestuttavampaan suuntaan, kun tartuntojen määrä on kääntynyt nousuun.

Viranomaiset ovat ottaneet nopeasti useilla alueilla käyttöön tiukkoja koronarajoituksia viruksen leviämisen estämiseksi. Maa on saanut rokotettua vasta hieman yli miljoonan arviolta 97 miljoonasta asukkaastaan.