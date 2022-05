Venäjän valtiollinen mielipidetutkimuslaitos on raportoinut, että valtaosa venäläisistä kannattaa "sotilaallista erikoisoperaatiota" Ukrainassa. Tuloksia on syytä tarkastella kriittisesti, koska todellista kantaa ei ehkä uskalleta ilmaista. Osa kansalaisista myös tukee todennäköisesti "erikoisoperaatiota" sillä tavalla, kuin siitä heitä on informoitu.

Yhden väylän kansalaisten näkökulmiin tarjoaa venäläisten keskusteluryhmien seuraaminen Telegram-viestintäsovelluksessa. Joillakin kanavilla sotilaallisella erikoisoperaatiolla koetaan suojauduttavan natsismia, potentiaalisia biologisia aseita tai Naton laajenemista vastaan. Venäläisten toimet nähdään niin ennakoivana puolustautumisena kuin auttamisena "me emme aloittaneet taisteluita, mutta me lopetamme ne."