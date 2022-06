Osassa vierasmajoista on aurinkopaneelit, joiden avulla sähköä tuotetaan esimerkiksi pientä jääkaappia tai elektroniikkaa varten. Kuva: Elena Mikkilä

Kun ennen piharakennukset sijoitettiin pihan nurkkaan ja niistä haluttiin maksaa mahdollisimman vähän, ne ovat nyt olennainen ja tärkeä osa pihapiiriä. Luoman Puutuotteen myynti- ja markkinointijohtajan Samuli Franken mukaan laadukkaiden ja kotimaisten vierasmajojen kysyntä on viime vuosina selvästi kasvanut. Myös koronaepidemia on innoittanut vierasmajojen hankintaan.

– Korona-aika on mahdollistanut sen, että muuten ulkomaanmatkoihin käytettävät rahat on käytetty nyt omaan pihapiiriin. Kun yhteinen aika perheen kanssa on pakonkin kautta lisääntynyt, yhteisestä ajasta on haluttu tehdä entistä parempaa ja viihtyisämpää.