Kuva: Jarmo Kontiainen

Koiria, kissoja, lintuja, kilpikonnia, kaneja, kesyrottia… Kempeleläinen Simo Tolonen voi luottaa siihen, että työpaikalle saapuessa vilinää ja vilskettä riittää. Lemmikkihoitola Vierashuoneen ja löytöeläinkodin aamuissa eläinten ulkoilutus ja ruokkiminen ovat perustehtäviä, mutta välillä päivä alkaa pääluvun päivittämisellä.

”Pääsääntöisesti se tiedetään, jos on pieniä tulossa, mutta on niitäkin yllätyksiä käynyt, että kaksikin kissaa on monistunut yön aikana”, Tolonen kertoo.

Miten metsämiehestä ja koiraihmisestä tuli somessa kissanpentuja rapsuttava yrittäjä, miksi hän liputtaa kissojen sisällä pitämisen puolesta, ja millaista bisnestä on löytöeläinkodin ja lemmikkihotellin pyörittäminen – muun muassa tästä Tolonen kertoo Radio Kalevan haastattelussa.

