Oulu

Jääkiekkoilija Jussi Jokinen on yksi juhlalähetyksen studiovieraista. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen/Arkisto

Päättyvän vuoden kohokohdat nousevat esiin Oulun kaupungin juhlalähetyksessä uuden vuoden aaton iltana. Kaupungin YouTube -kanavalla sekä Mun Oulussa kello 18 alkaen pyörivän lähetyksen juontaa viestintäjohtaja Mikko Salmi. Studioon saapuu vieraita kulttuurin eri osa-alueilta, ja tunnetuilta oululaisilta nähdään videotervehdyksiä.

Oulun oman TikTok-tanssin esittele tiktokkaaja Jenna Poropudas, joka opettaa nuoria myös tanssikoulu Vamosin kursseilla. Tanssin kautta voi päästä mukaan lähetykseen jakamalla sen somessa.

Virtuaalitaikuudestaan Suomen mestaruudella tänä vuonna palkittu oululaislähtöinen Joni Pakanen tarjoilee viihdettä koko perheelle. Hänen esityksensä ovat yhdistelmä taikuutta, teatteria ja komiikkaa.

Oulun kaupungin uuden vuoden aaton juhlalähetyksessä nähdään videotervehdyksiä muun muassa Blind Channelilta. Kuva: Jarmo Kontiainen/Arkisto

Somessa on voinut osallistua juhlalähetyksessä julkaistavan Oulu-oodin sanoittamiseen. Kappaleen kursii lähetyksessä kasaan Jukka Takalo, joka sai syksyllä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidepalkinnon monipuolisen uransa ansiosta. Takalo on musiikillisten intohimojensa lisäksi ollut mukana erilaisten tapahtumien ideoinnissa ja järjestämisessä Oulun alueella.

Studiossa nähdään myös Oulun yrittäjien vuoden yksinyrittäjänä palkittu Sami "SimiSami" Alasimi. Hän on onnistunut luomaan alueen yksinyrittäjistä toimivan yhteistyöverkoston. Muita vieraita lähetyksessä ovat jääkiekkoilija Jussi Jokinen ja Oulu 2026 -hankkeen tuottaja Henri Turunen. Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juha Hänninen pitää puheen.

Taikuri Joni Pakasen esitykset ovat yhdistelmä taikuutta, teatteria ja komiikkaa. Kuva: Jarmo Kontiainen/Arkisto

Videotervehdyksiä on luvassa muun muassa Blind Channelilta, Talent-kilpailussa menestyneeltä muusikko Julius Rantalalta, Putoustähti Dennis Nylundilta sekä Tanssii tähtien kanssa -kisan voittajilta Ernest Lawsonilta ja Anniina Koivuniemeltä. Vuoden tapahtumatuottajana Industry Awardseissa palkittu, Qstockin Sandy Kantola on myös mukana videollaan.

Ihmiset voivat lähettää omat terveisensä Instagramin kautta vajaan tunnin mittaiseen lähetykseen.

Talkoilla tulia teiden varsille

Tyrnävällä järjestetään uuden vuoden aaton iltana talkoovoimin ulkotulitapahtuma. Maanteiden varret on valaistu ulkotulin yli kuuden kilometrin matkalta. Tulet ulottuvat Tyrnävän kirkonkylältä eri suuntiin. Tapahtuma alkaa kello 18.30, ja katuvalot sammutetaan, jotta tulet pääsevät oikeuksiinsa.

Tapahtuma järjestetään talkoilla sekä kunnan, yritysten, yhteisöjen ja henkilölahjoittajien tukemana. Tänä vuonna tulia sytyttävässä talkooväessä ovat mukana muun muassa Tyrnävän Riistanhoitoyhdistys, Kirkonkylän kyläyhdistys, Tyrnävän Sydänyhdistys, Tyrnävän rauhanyhdistys, Markkuun kyläyhdistys, Tyrnävän MTK sekä yksityishenkilöitä.

– Tämä on tärkeä yhteisöllinen tapahtuma, joka kertoo siitä positiivisesta yhdessä tekemisestä, mitä meillä Tyrnävällä on. Tässä ajassa hyvä yhteinen henki on tärkeä muistutus meille kaikille, jota toivon tapahtuman levittävän eteenpäin, kertoo Tauno Uitto Tyrnävän Riistanhoitoyhdistyksestä.

Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran viime uutenavuotena Tyrnävän kunnanjohtajan Vesa Anttilan aloitteesta.

– Taustalla oli koronavuosi, jolloin monet tapahtumat oli peruttu. Samanaikaisesti kuntatalous oli tiukilla, jolloin ei haluttu tuhlata rahaa ampumalla sitä taivaalle. Ehdotin, että nostetaan pystyyn yhteistyönä ulkotulitempaus, joka samalla näkyy ja kestää vähän kauemmin sekä yhdistää ihmisiä, kertoo Anttila.

– Tapahtuma sai erittäin hyvän vastaanoton. Ihmisiä kävi paljon kuvaamassa ja katselemassa hienoa näkymää. Siksi päätimme uusia sen myös tänä vuonna, kertoo Anttila.

Gallup: Mitä toivot tulevalta vuodelta? Taija Jyrkäs, Oulu:

– Semmoista normaalia tasaisuutta. Koronan kanssa on ollut aaltoliikettä, mikä aiheuttaa tietynlaista epävarmuutta. Ari Vierimaa, Oulu:

– Vaikka koronan loppumista. Se tulee ensimmäisenä mieleen. Markku Palosaari, Oulu:

– Rauhaa Eurooppaan, ja tämän covidin hiljenemistä ja talttumista. Nämä ovat suurimmat asiat. Itselle toivon terveyttä, onnea ja iloa.

Taija Jyrkäs, Oulu. Kuva: Laura Seppä

Ari Vierimaa, Oulu. Kuva: Laura Seppä