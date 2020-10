Vielä torstaina näytti, että Ruka on välttynyt julkisilta koronaryppäiltä – sitten tuli tieto Zonen altistuksesta ja hämmennys valitusta tiedotuslinjasta

Kuva: Jarmo Kontiainen

Rukalla on lasketeltu jo viikko ja perjantaina päästään myös hiihtämään, kun ensilumenlatu avautuu. Takana on koronavirustilanteen vauhdittama vilkas matkailukesä.

Elokuussa Kuusamossa kirjattiin 31 prosentin kasvu yöpymisissä edellisvuoteen verrattuna. Syyskuussakin väkeä on ollut paljon, mutta yhtä kovia kasvulukuja alue ei saavuta, sillä ruskamatkailu on tavallisenakin vuotena vilkasta.

Kesällä Kuusamo on ollut omaa luokkaansa pohjoisen matkailualueista. Yöpymisissä mitattuna kävijöitä on ollut jopa enemmän kuin Rovaniemellä.

Vaikka hyvät tilastot voisivat aiheuttaa alueen matkailuyrittäjissä hurraa-huutoja, nyt tulevaisuus on koronaepidemian vuoksi sumun peitossa.

Jos ajatellaan koko alueen matkailuelinkeinoa, tilanne ei ole läheskään niin hälyttävä kuin Lapissa. Koillismaan turisteista vain neljäsosa tulee ulkomailta, kun Lapissa luku on noin 70 prosenttia. Yksittäisten yritysten osalta saatetaan lähennellä sataa prosenttia – niin Lapissa kuin Koillismaallakin.

Toistaiseksi Koillismaa on välttynyt pahemmalta koronaepidemialta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronakartan mukaan Kuusamossa tartuntoja on ollut keväästä saakka kaikkiaan yhdeksän. Posiolla ja Taivalkoskella tartuntoja on alle viisi.

Monissa muissa pohjoisen matkailukeskuksissa tilanne ei ole yhtä ruusuinen. Levillä kärsitään jo toisesta koronaryppäästä Maaliskuussa Levin after ski -bileet nousivat koronaviruksen leviämisen symboleiksi. Nyt Levin ja Ylläksen ruskamatkailusta lähteneessä tautiryppäässä on yli 50 tartuntaa. Sotkamon Vuokatin yli epidemia pyyhkäisi keväällä.

Vielä torstaina päivällä näytti, että Ruka on välttynyt vastaavalta. Sen piti olla myös yksi tämän kolumnin aiheista. Onko Kuusamossa tehty jotain toisin kuin muualla – vai onko kyse silkasta sattumasta?

Jälkimmäinen osoittautui oikeaksi vastaukseksi. Torstaina kello 16 tiedotettiin, että Rukalla ravintola Zonessa on mahdollisia korona-altistuksia. Ravintolassa lauantai-iltana vierailleella turistilla on todettu koronavirustartunta.

Pohjoisen vilkkaista matkailukeskuksista enää Kalajoki taitaa olla ainoa, jossa julkisesti käsiteltyjä korona-altistuksia ei ole.

Kaikkinensa tilanne on hämmentävä. Zonen ravintoloitsija Jokke Kämäräinen sai korona-altistuksesta tiedon toimittajalta, joka soitti häneltä kommentteja.

Kuusamossa koronatiedotukseen on valittu melko niukka linja. Toivottavasti tämä nyt muuttuu. Asianosaisille tietysti kuuluu tieto tällaisista asioista, mutta myös muut alueen ihmiset ansaitsevat saada tietoa hengenvaarallisesta kulkutaudista. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri voisi ottaa mallia Lapista ja Kainuusta, missä ote tiedotukseen on ollut aktiivinen.

Keväällä eri matkailukuntien johtavat lääkärit ja kunnanjohtajat kehottivat alueelle haluavia turisteja ja mökkiläisiä pysymään kodeissaan. Yhteiskunta suljettiin. Enää kukaan ei halua siihen tilanteeseen.

Koillismaan alueen matkailu seurasi torstaina – ennen tietoa Zonen altistuksesta – Lapin esimerkkiä ja otti käyttöön uudet ohjeet koronaviruksen leviämisen torjuntaan. Nyt muun muassa suositellaan, että asiakkaat ja henkilökunta käyttävät kasvomaskeja ja koronavilkkua.

Matkailuyritykset toivovat kotimaisten turistien pelastavan sen, mikä pelastettavissa on, kun kansainvälinen matkailu ei rajoitusten vuoksi onnistu. Tehdään se kuitenkin koronaturvallisesti.

Kirjoittaja Jenny Halvari on Koillissanomien päätoimittaja. Koillissanomat on osa Kaleva Mediaa.