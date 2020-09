Finnair ei ole lentänyt Kajaanin kentälle maaliskuusta lähtien. Myöskään Kokkolaan, Kemiin, Joensuuhun ja Jyväskylään ei lennetä. Kuva on Kajaanin kentältä kesältä 2018.

Maakuntien lentoyhteyksiä arvioivan työryhmän puheenjohtaja Pilvi Torsti ei kommentoi, miten valtio lähtisi turvaamaan nyt keskeytyksissä olevia lentoja Kajaaniin, Kemiin, Kokkolaan, Jyväskylään ja Joensuuhun.

– En työryhmän puolesta kommentoi keskeneräisiä asioita, Torsti kertoi torstaina työryhmän kokouksen jälkeen.

Ratkaisu maakuntalennoista on venymässä ja siirtymässä joka tapauksessa pidemmälle syksyyn.

Työryhmän Kajaanin edustajan Risto Hämäläisen ja Joensuun edustajan Sami Laakkosen torstaina saaman tiedon mukaan Finnair kertoo omasta päätöksestään vasta lokakuun alussa. Aiemmin on puhuttu, että ratkaisu tulisi syyskuussa.

Moni asia on yhä kesken. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) on kertonut, että uudessa ratkaisussa olisi kyse valtion avittamista lennoista, eikä valtion ole välttämättä tarkoitus tukea lentoja rahallisesti.

Harakan mukaan lentotarjonnan syntymiseen voidaan tarvita kilpailutuksia, joissa valtio voi olla toimeenpanijana ja jos välttämätöntä, takaajana.

Miten tämä käytännössä toteutettaisiin, sitäkään Pilvi Torsti ei lähde kommentoimaan.

– Vaihtoehtojen selvittäminen on työryhmän työn perimmäinen idea.

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti elokuun 21. päivä työryhmän arvioimaan Kokkolan, Joensuun, Kajaanin, Jyväskylän ja Kemin lentoliikenneyhteyksiä. Lennot näille paikkakunnille ovat olleet keskeytyksissä maaliskuusta saakka eli puoli vuotta koronavirustilanteen vuoksi.

"Finnairin ratkaisu halutaan odottaa ennen työryhmän ratkaisuja"

Pilvi Torsti ei kommentoi sitäkään, haluaako alueiden edustajista koostuva työryhmä kuulla ensin Finnairin päätöksen ennen omaa ratkaisuaan.

– Arvioimme kokonaisuutta valtion ja alueiden lähtökohdista. Finnairia on kuultu ryhmässä viimeksi viime viikolla, Torsti totesi.

Kemi-Tornion, Kajaanin ja Joensuun edustajat toivovat kuitenkin, että Finnair kertoisi ratkaisustaan mahdollisimman pian.

– Olisi hyvä, jos meillä olisi työryhmän osalta tiedossa, onko Finnairilla tarkoitus aloittaa lennot talvikaudeksi 2020–2021 ennen työn valmistumista, Meri-Lapin seutupäällikkö Sari Moisanen toteaa.

Kajaanin kaupungin kehitysjohtaja Risto Hämäläinen toteaa, että Finnairin ratkaisu halutaan odottaa ennen työryhmän ratkaisuja.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton yhteyspäällikkö Sami Laakkonen näkee, että oikea järjestys olisi se, että Finnair kertoo ensin ratkaisunsa talviaikataulustaan.

– Se helpottaisi alueiden näkökulmasta tilanteen jäsentämistä. Samalla tulisi politiikan puolella selkeämpi asetelma arvioida vaihtoehtoja, Laakkonen sanoo.

Finnair on aiemmin luvannut kertoa ratkaisunsa syyskuussa.

– Finnair ei vielä ole tehnyt päätöksiä viiden kotimaan kohteen eli Kajaanin, Kokkolan, Kemin, Joensuun ja Jyväskylän liikennöinnistä talvikaudella. Päätökset tehdään syyskuun aikana, Finnairin mediasuhteista vastaava johtaja Päivyt Tallqvist kertoo.

Hänen mukaansa Finnair on jatkanut edelleen yhteydenpitoa maakuntiin.

– Ministeri Harakan asettama työryhmä etsii maakuntien lentoyhteyksien turvaamiseen ratkaisuja. Pyrimme linjaamaan oman päätöksentekomme sen mukaisesti, Tallqvist toteaa.

Ryhmä on kuullut Porin kaupunkia, joka ostaa lentoliikennettä

Harakan perustama työryhmä kokoontui etänä torstaina neljännen kerran. Pilvi Torsti kertoo, että siinä käytiin läpi alueiden tuottamat omat aineistot.

– Kaikki vaikuttaa kaikkeen tällä hetkellä, muun muassa Suomen koronarajoitustoimet. Pidempiaikainen liikennesuunnittelu ja ilmastopolitiikka on otettava myös huomioon.

Työryhmällä on takana jo paljon kuulemisia. Se on kuullut muun muassa eri ministeriöitä, lentoyhtiöitä ja lentokenttiä. Useat operaattorit eli yhteyksien tarjoajat ovat esitelleet ratkaisujaan. Ryhmä on kuullut myös Porin kaupunkia, joka ostaa lentoliikennettä.

Timo Harakka on todennut, että Kajaanin, Kemin, Kokkolan, Joensuun ja Jyväskylän maakuntakentillä lähtökohtana on jatkossa markkinaehtoinen liikenne, jossa useampi lentoyhtiö kilpailee nykyistä kilpailukykyisemmällä ja kustannustehokkaammalla kalustolla. Ostoliikennettä ei suunnitella.

Finnairin Päivyt Tallqvist huomauttaa, että lentoliikenteen toipuminen on koronapandemian kehityksen ja matkustusrajoitusten vuoksi ollut hidasta.

– Meillä oli elokuussa lähes 86 prosenttia vähemmän matkustajia kuin viime vuoden elokuussa. Matkustusrajoitukset vaikuttavat suoraan lentojen kysyntään.

Finnair kertoi keskiviikkona, että se karsii lentoja lokakuulta, mutta säilyttää Suomelle kriittiset yhteydet.

Aiemmin lokakuussa aloitettavaksi suunniteltuja lentoja muun muassa Bergeniin, Barcelonaan, Madridiin, Pietariin ja Stuttgartiin ei päästä aloittamaan. Kotimaassa Turun ja Tampereen reittejä ei lennetä lokakuussa.

Finnair käynnisti elokuun lopulla yt-neuvottelut koronakriisin vaikutusten vuoksi. Arvioitu vähennystarve on noin tuhat työpaikkaa.