Kempeleen Kirin puolivälieräpaikan voi sanoa olleen ansaittu. Sinipaidat eivät pystyneet haastamaan kuin ajoittain sarjan kärkijoukkueita, mutta keskipalkin ja pohjan ryhmiä vastaan KeKi oli läpi kesän riittävän hyvä.

Aiempiin kesiin verrattuna KeKi on jämäköitynyt jaksojen lopuissa. Tiukan paikan tullen räpylä on pääsääntöisesti pitänyt, ja kun on täytynyt lyödä yksi tai kaksi pinnaa, joukkue on kyennyt siihen. Monesti aiemmin KeKi on juuri kyseisissä tilanteissa ollut takuuvarma sulaja.