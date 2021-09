Syksyisin Oulun seudulla voi nähdä suuria pelloille kertyviä hanhiparvia. Syksyisin kerralla nähtävät hanhimäärät ovat kasvaneet rauhoituksen jälkeen. Kuvassa metsähanhia ja laulujoutsenia Limingassa. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Mitä lajeja Oulun seudulla voi nyt nähdä lintujen syysmuutossa, Esa Hohtola Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisestä yhdistyksestä?

– Syysmuutto alkaa elokuussa ja syyskuussa muutto on kiivaimmillaan. Oulun seudulla voi nähdä vielä aika paljon erilaisia lintuja. Joitakin hyönteissyöjiä voi vielä havaita, vaikka pääosa on mennyt jo. Myös kana- ja varpushaukkoja voi nähdä vielä. Kahlaajia on vielä aika hyvin, kuten suokukkoja, erilaisia vikloja ja arktisia kahlaajia.

– Hanhien muutto on nyt huipussaan, esimerkiksi Liminganlahdella on ollut 6 000 metsähanhea. Uutena asiana ovat täällä syksyisin pysähtyvät kiljuhanhet. Tämä on toinen vuosi peräkkäin, kun kiljuhanhet pysähtyvät Liminganlahdella syksyllä. Viime vuonna niitä oli parikymmentä, ja nyt kiljuhanhia on havaittu puolenkymmentä.