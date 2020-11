Sunnuntaina on saateltu haudan lepoon sotilaallisin menoin viimeinen elossa ollut Mannerheim-ristin ritari Tuomas Gerdt. Hautajaistilaisuudessa olivat läsnä muun muassa tasavallan presidentti Sauli Niinistö sekä puolustusministeri Antti Kaikkonen.

Presidentti Niinistö totesi, että Mannerheim-ristin ritarien aikakausi on Suomessa nyt päättynyt, mutta perintö jää. Niinistö otti esiin, että sodista nousseen Suomen menestystarina on ainutlaatuinen. Samalla hän korosti suomalaisten kestävyyttä vaikeuksien voittamisessa ja maanpuolustustahtoa.

– Tästä kaikesta – ritari Tuomas Gerdt – me kiitämme, me kunnioitamme ja me muistamme.

Lue lisää hautajaisista ja Niinistön puheesta täältä.

Hautajaistilaisuus päättyi Veteraanin iltahuutoon, jonka lauloi sotilaspastori Ilpo Parviainen. Katso video alta.