MTK:n mukaan lihakarjan tuotanto voitaisiin moninkertaistaa nykyisestä ympäristölle kestävällä tavalla. Tutkijan mukaan vettä Suomessa riittää, mutta lihakarjan tuotannon kasvuun liittyy myös ympäristöhaasteita. Kuva: Jukka Lehojärvi

Maailman perinteisiä ruoantuottaja-alueita piinaava vesipula on jo nyt aiheuttanut erikoisia liikkeitä maailman elintarvike- ja rehumarkkinoilla. Esimerkiksi Lähi-idässä on kielletty rehukasvien kastelu säännöstelysyistä, mikä on avannut uusia markkinoita suomalaisille tuotteille, sanoo Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n maatalousjohtaja Johan Åberg.

– Arabiemiraattien huoltovarmuudesta vastaava yhtiö hakee Humppilasta rehua.