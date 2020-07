Kaikki juoma- ja ruoanlaittoon käytettävä vesi on toistaiseksi keitettävä Rovaniemellä Tennilän, Viirin ja Vanttauskosken alueella. Kuva: Mikko Halvari

Juomavesi on toistaiseksi keitettävä Rovaniemellä Tennilän, Viirin ja Vanttauskosken alueella, tiedottaa Napapiirin vesi oy.

Tiistaina 7.7. vesisäiliöstä otetusta näytteestä on havaittu koliformisia bakteereita. Vesisäiliö on poistettu käytöstä, mutta alueelle on varotoimenpiteenä asetettu keittokehotus.

Kaikki juomavesi ja ruuanlaittoon käytettävä vesi on keitettävä 5–10 minuutin ajan. Jos vesi tulee keitetyksi ruoanlaiton aikana, sitä ei tarvitse keittää erikseen. Kuitenkaan esimerkiksi kahvinkeittimessä tai vedenkeittimessä vesi ei kiehu riittävän kuumaksi.

Vihannekset ja salaatit on huuhdeltava keitetyllä, jäähdytetyllä vedellä. Myös mehun laimentamiseen ja jääkuutioiden tekemiseen käytettävä vesi tulee olla keitettyä.

Pesuvetenä, siivouksessa, pyykinpesussa ja WC:n huuhtelussa vettä voi käyttää normaalisti. Tiedotteessa kuitenkin kehotetaan kuivattamaan pestyt astiat ja leikkuualustat huolellisesti ennen seuraavaa käyttöä.

Talousvesiverkostoon liitettyjä juoma-automaatteja ei saa toistaiseksi käyttää. Vähällä käytöllä olleissa kiinteistöissä kannattaa juoksuttaa vettä ennen käyttöä.

Kehotus on voimassa toistaiseksi. Verkostosta on otettu lisää vesinäytteitä, joiden tuloksista tiedotetaan perjantaina 10.7. Silloin tiedotetaan myös keittokehotuksen jatkosta.