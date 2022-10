Pohjois-Pohjanmaalle on kerääntynyt jo satoja muutolla levähtäviä laulujoutsenia. Kuva: Pekka Peura

Lokakuuta on enää viikko jäljellä, mutta linnusto on Pohjois-Pohjanmaalla yhä runsas ja monilajinen. Etenkin sorsalintuja on vielä alueen vesistöissä paljon.

Metsähanhia ruokailee Limingan ja Tyrnävän pelloilla edelleen tuhansia. Seurakseen ne ovat saaneet lyhytnokkahanhia, joita on laskettu parinsadan yksilön parvia.