Vesa-Matti Loiri laskettiin haudan lepoon. Hän kuoli 77-vuotiaana 10. elokuuta. Kuva: Sari Gustafsson

Taiteilija Vesa-Matti Loiri siunattiin viimeiselle matkalleen tiistaina Johanneksenkirkossa Helsingissä läheisten ja kutsuvieraiden läsnä ollessa.

Loirin siunauksen toimitti piispa Teemu Laajasalo. Hän kertoi siunauspuheessaan tavanneensa Loirin viimeistä kertaa kymmenen päivää ennen tämän kuolemaa.

– Puhuimme maallisia ja taivaallisia sekä kävimme läpi Veskun toiveita koskien tätä päivää. Päivää, jonka määrää hän ei vielä silloin tiennyt. Päivää, johon hän jo kuitenkin valmistautui. Hän halusi, että siunaisin hänet nimenomaisesti tässä Johanneksenkirkossa, koska hänelle juuri tämä kirkko on erityisen kaunis ja siihen liittyy hänelle tärkeitä muistoja, Laajasalo sanoi.

Laajasalon mukaan Loiri oli puhunut tapaamisessa myös elämän taakoista. Siitä, että vaikka kuolema ei pelottanut, Loiri tunsi, että hänellä oli kuormaa kannettavanaan.

– Kun olin kuunnellut, tuntui, että kaikki on jo puhuttu. Sitten sanoin hiljaa itsekseni Raamatun jakeen: ”Missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi”, Laajasalo sanoi.

Loiri oli hänen mukaansa pyytänyt toistamaan lauseen yhä uudestaan ja uudestaan.

– Ja hän vannotti, ehkäpä pienistä vastusteluistani huolimatta, että tuo lause pitää ehdottomasti sanoa tänään tässä kirkossa, Laajasalo sanoi.

Ortodoksisen rukouksen vainajan puolesta toimitti kirkossa isä Heikki Huttunen.

"Vesku oli läsnä alusta loppuun"

Laajasalo sivusi myös kuuluisuuden ikävämpiä puolia pohtiessaan, kenelle Vesa-Matti Loiri kuuluu – läheisille vai suurelle yleisölle.

– Suosion seurauksena moni halusi hänestä palan. Joskus kävi niin, että he, jotka olisivat erityisesti tarvinneet häntä, jäivät innokkaampien jalkojen alle, Laajasalo sanoi.

Laajasalo kuvaili puheessaan myös Loirin monilahjakkuutta taiteilijana ja urheilijana.

– Mestari liikuttamaan meidät kyyneliin. Mestari vapauttamaan meidät nauruun, Laajasalo luonnehti.

Monipuolisuus näkyi myös siunauksen ohjelmassa, jossa esiin pääsi erityisesti musiikki, mutta myös näyttämötaide. Tulkitsijoina kuultiin Loirin ystäviä.

Esko Salminen esitti kirkossa Prosperon monologin William Shakespearen näytelmästä Myrsky.

– Meidät on tehty samasta aineesta kuin unelmamme. Ja uneen päättyy tämä elämämme, Salminen päätti painokkaan esiintymisensä.

Musiikkinumerot ulottuivat hengellisestä kevyeen musiikkiin. Kenties yllättävimpänä numerona kuultiin Loirin omasta toiveesta Samuli Edelmannin esittämä Peggy.

– Itse en olisi tarjonnut tätä kappaletta tähän tilaisuuteen, mutta kun maestro käski, niin käskyä on noudatettava, Edelmann pohjusti esitystä.

Loirin pojan Ukko Loirin toiveena saksofonisti Jukka Perko ja vibrafonisti Severi Pyysalo esittivät kappaleen Väliaikainen.

Kirkossa esiintyivät lisäksi muun muassa Jenni Vartiainen, Lenni-Kalle Taipale ja Olli Ahvenlahti. Saattosoittona Ahvenlahti soitti uruilla Eino Leinon runoon sävelletyn Nocturnen, jonka moni tuntee juuri Loirin versiona.

– Musiikki oli hyvin Veskua, totesi näyttelijä Heikki Kinnunen STT:lle siunauksen jälkeen.

Näyttelijä Esko Roine puolestaan luonnehti tilaisuutta kauniiksi ja koskettavaksi.

– Vesku oli läsnä alusta loppuun, kuvaili Loirin pitkäaikainen ystävä, yrittäjä ja kirjailija Lenita Airisto tilaisuutta jälkeen päin.

Kirkossa paljon kulttuuri- ja urheiluelämän edustajia

Hautajaisvieraita arveltiin olleen kirkossa noin 150. Rajattu vierasjoukko täytti alle puolet kirkosta.

Paikalla olivat muun muassa presidentin puoliso Jenni Haukio, pääministeri Sanna Marin (sd.) ja tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk.). Marin ja Honkonen laskivat tilaisuudessa valtioneuvoston seppeleen.

Haukio laski seppeleen häneltä ja presidentti Sauli Niinistöltä, joka on parhaillaan New Yorkissa YK:n yleiskokouksessa. Presidenttiparin muistosanoissa kuvailtiin Loirin koskettaneen suomalaista sielua syvältä.

Jäähyväisiä oli jättämässä myös suuri joukko kulttuuri- ja urheiluelämän edustajia. Paikalla olivat muun muassa muusikko Paula Vesala, kirjailija Pirkko Saisio, ammattiuran lopettanut jalkapalloilija Jari Litmanen, jääkiekkovalmentaja Jukka Jalonen, laulaja Paula Koivuniemi, nelinkertainen olympiavoittaja Lasse Viren ja näyttelijä Jasper Pääkkönen.

Kukkatervehdyksiä laskiessaan osa vieraista lausui muistosanat taiteilijalle ja ystävälle, osa piti arkun luona pienen hiljaisen hetken. Tanssija ja koreografi Jorma Uotinen jätti jäähyväiset hänelle luontaiseen tyyliin tanssin kielellä.

Muun muassa näyttelijänä, muusikkona ja koomikkona tunnettu Loiri kuoli 10. elokuuta. Loiri oli kuollessaan 77-vuotias.