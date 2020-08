Valtaosalla esitäytetyn veroilmoituksen tiedot ovat valmiiksi oikein, mutta ilmoituksen tiedot pitää silti tarkistaa. Jos täydennettävää ei ole, mitään ei tarvitse tehdä. Kuva: Jarmo Kontiainen

Veroilmoituksen täydentämisen viimeinen määräpäivä on huomenna tiistaina.

Valtaosalla esitäytetyn veroilmoituksen tiedot ovat valmiiksi oikein, mutta ilmoituksen tiedot pitää silti tarkistaa. Jos täydennettävää ei ole, mitään ei tarvitse tehdä.

– Esitäytetyltä veroilmoitukselta pitää tarkistaa, että viime vuoden tulot ovat oikein. Lisäksi kannattaa lisätä mahdolliset vähennykset, kuten kotitalousvähennys ja matkakulut. Kannattaa huomata, että matkakuluissa ja tulonhankkimismenoissa on molemmissa 750 euron omavastuu, Verohallinnon viestintäpäällikkö Nilla Hietamäki sanoo.

Toiminimiyrittäjien ja heidän puolisoidensa määräpäivä veroilmoituksen täydentämiselle oli 2. huhtikuuta. Palkan- ja eläkkeensaajien määräpäivät ovat 5.5, 12.5. ja 19.5. niin, että kunakin päivänä määräpäivä on 1,6 miljoonalla henkilöllä.

Veroilmoitustaan täydentäneet palkan- ja eläkkeensaajat saavat verotuspäätöksensä kesäkuusta alkaen. Uusi verotuspäätös saattaa tulla myös siinä tapauksessa, että Verohallinto saa henkilön verotukseen liittyen uutta tietoa sivullisilmoittajilta, esimerkiksi työnantajalta. Jos veroilmoitukselle ei saada uutta tietoa, esitäytetylle merkitty verotuksen lopputulos jää voimaan.

Kaikki saavat verotuspäätöksensä viimeistään lokakuussa. Veronpalautusten tai mätkyjen maksupäivät ovat kaksi kuukautta eteenpäin verotuspäätöksen saamisesta.

– Verotus päättyy nykyisin yksiköllisesti. Suurin osa asiakkaista saa veronpalautuksensa elo- tai syyskuussa. Nämä ovat myös mätkyjen yleisimmät maksukuukaudet, Hietamäki kertoo.

Suomalaiset täydensivät viime vuonna esitäytettyjä veroilmoituksiaan ensimmäistä kertaa OmaVerossa. Täydentäjistä sähköistä palvelua käytti 81 prosenttia.

Hietamäen mukaan tänä keväänä OmaVero-palvelussa ja vero.fi-sivustolla on rikottu kävijäennätyksiä. Toukokuun ensimmäisellä viikolla OmaVeroon kirjauduttiin yli 800 000 kertaa ja vero.fissä oli yli miljoona kävijää.

– Verotoimistoissa käyvien määrä on tänä keväänä puolittunut viime vuodesta ja palvelunumeroihinkin on soitettu vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Chatissa puolestaan on vastattu yli kaksinkertaiseen määrään kysymyksiä, ja suurimman osan chateista on hoitanut chattibotti.