Veroilmoituksen tarkistamisen ja täydentämisen aika on nyt. Verohallinnon mukaan on todennäköistä, että palkansaajat tekevät myös tänä vuonna paljon työhuonevähennyksiä.

Työhuonevähennysten määrä kasvoi ensimmäisen koronavuoden kohdalla. Vuodelta 2020 työhuonevähennystä haki yli 400 000 henkilöä. Se on yli neljä kertaa enemmän kuin vuotta aiemmin.

– Todennäköisesti työhuonevähennyksiä ilmoitetaan paljon myös tänä vuonna, sillä etätyöskentely jatkui laajasti vuonna 2021, sanoo ylitarkastaja Minna Palomäki Verohallinnon tiedotteessa.

Työhuonevähennys ei siirry veroilmoitukseen automaattisesti aikaisempien vuosien perusteella. Palkansaajan pitää merkitä se veroilmoitukseen, ellei hän ole ilmoittanut työhuonevähennystä viime vuonna muutosverokortin hakemisen yhteydessä.

Veroilmoitus kannattaa tarkastaa nyt Veroilmoituksen tarkistamisen ja täydentämisen aika on suurimmalla osalla nyt. Palkansaajien ja eläkeläisten esitäytetyt veroilmoitukset löytyvät OmaVerosta, ja tulevat paperipostilla viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Palkansaajien ja eläkeläisten täydentämisen määräpäivät ovat 10.5., 17.5. ja 24.5. Oma määräpäivä näkyy esitäytetystä veroilmoituksesta. Toiminimiyrittäjien, maa- ja metsätaloudenharjoittajien ja heidän puolisoidensa esitäytettyjen veroilmoitusten määräpäivä oli 1. huhtikuuta. Jos unohdit ilmoittaa tietoja, katso täältä ohjeet ja toimi heti.

Kaavamainen työnhuonevähennys

Helpoin tapa työhuonevähennyksen tekemiseen on niin sanottu kaavamainen työhuonevähennys. Kaavamaisen työhuonevähennyksen kohdalla kuluja ei tarvitse eritellä eikä niistä tarvitse esittää kuitteja, kerrotaan Verohallinnon tiedotteessa.

– Jotta vähennyksen saa, OmaVerossa pitää valita, kuinka paljon on tehnyt etätöitä viime vuonna: yli vai alle puolet koko vuoden työpäivistä vai satunnaisesti, Palomäki kertoo.

Jos etätöitä on tehty yli puolet viime vuoden kaikista työpäivistä, kaavamaisen työhuonevähennyksen suuruus on 920 euroa. Jos etätöitä on tehnyt alle puolet vuoden työpäivistä, kaavamaisen työhuonevähennyksen suuruus on 460 euroa. Satunnaisesti etätöitä tekevät saavat kaavamaisen 230 euron vähennyksen.

Kaavamainen työhuonevähennys kattaa työhuoneen vuokran, sähkön, lämmön ja siivouksen. Myös kalusteet sisältyvät kaavamaiseen vähennykseen, eli niitä ei voi vähentää enää erikseen.

Työvälinehankinnat ovat vähennyskelpoisia

Etätyöstä aiheutuvia kuluja voi vähentää myös todellisten kulujen mukaan. Silloin vähennyksen hakijalla pitää olla kuitit etätöihin liittyvistä hankinnoista.

Satunnaisesti etätöitä tekevät eivät voi vähentää kalustehankintoja todellisten kulujen mukaan. Kalusteista saa verovähennyksen, jos etätyötä on tehnyt huomattavasti.

Työhuonevähennyksen lisäksi etätöitä tehnyt voi vähentää kuluja maksamistaan työvälinehankinnoista, kuten tietokoneen näytöstä tai näppäimistöstä. Hankittujen työvälineiden pitää olla pääasiassa työkäytössä.

Myös nettiyhteydestä voi saada verovähennyksen.

Verohallinto tekee automaattisesti palkansaajille 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Tulonhankkimisvähennykseen lasketaan työhuonevähennys sekä esimerkiksi tietoliikennekulut ja työvälineistä aiheutuneet kulut.

Jos yhteenlasketut tulonhankkimismenot viime vuodelta eivät ylitä 750 euroa, menoja ei tarvitse ilmoittaa.