Kiova/Moskova

Venäjän armeijan kalustoa tuhottuna Ukrainan pohjoisosissa. Venäjän hyökkäyksen painopiste on siirtynyt huhtikuussa Ukrainan itäosiin. Kuva: SERGEY DOLZHENKO

Venäjän armeijan johdosta on määritelty maan tavoitteita Ukrainassa. Kenraalimajuri Rustam Minnekaevin mukaan Venäjän asevoimien tavoitteena on niin kutsutun sotilasoperaation toisessa vaiheessa valloittaa Itä-Ukrainan Donbassin alue sekä eteläinen Ukraina.

Venäläisten uutistoimistojen lainaama Venäjän keskisen sotilasalueen varakomentaja tarkensi, että tarkoituksena on maakäytävän luominen Krimin niemimaalta sekä Itä-Ukrainaan että länteen Venäjän tukemalle Transnistrian separatistialueelle Moldovassa.

Krimin ja Transnistrian välillä sijaitsee muun muassa Odessan kaupunki, joka on yhä täysin Ukrainan hallussa.

Venäjä väitti eilen vallanneensa idän suunnan maakäytävälle tärkeän Mariupolin satamakaupungin.

Myös Biden epäilee väitettä Mariupolin nujertamisesta

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo, että Mariupolin kaupunki "jatkaa vastarintaa" huolimatta siitä, että Venäjä väittää valloittaneensa sen.

Venäjä sanoo "vapauttaneensa" strategisesti tärkeän satamakaupungin lukuun ottamatta valtavaa Azovstalin terästehdasta, jonne on linnoittautunut muutama tuhat ukrainalaista sotilasta.

Zelensky vakuutti videopuheessaan, että Mariupol "jatkaa Venäjän vastustamista huolimatta kaikesta, mitä miehittäjät sanovat".

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin mukaan on kyseenalaista, onko Venäjä saanut Mariupolin hallintaansa. Bidenin mukaan ei ole todisteita siitä, että Mariupol "olisi kaatunut kokonaan".

Joukkohaudoissa Manhushissa tuhansia?

Mariupolin läheltä Manhushista Ukrainassa otetuissa satelliittikuvissa näkyy rivimuodostelmia, joita epäillään joukkohaudoiksi. Asiasta kertoo muun muassa BBC.

Kuvat ottaneen yhdysvaltalaisen satelliittiyhtiö Maxarin mukaan hautojen määrä on lisääntynyt paikalla maaliskuun puolestavälistä lähtien. BBC ei ole pystynyt vahvistamaan kuvia.

Mariupolin kaupunginvaltuusto on arvioinut Telegram-viestipalvelussa, että Manhushin joukkohaudoissa voi olla jopa 3 000–9 000 siviilin ruumiit, kertoo Ukrainan uutistoimisto Ukrinform.

Evakuoinnit keskeytyksissä

Ukraina ei evakuoi siviilejä sodan alta tänään perjantaina. Evakuointi estyy, koska tilanne maanteillä on liian vaarallinen, tiedotti Ukrainan korkea virkamies.

Reittien epävarmuuden vuoksi perjantaina ei ole käytössä humanitaarisia käytäviä, kirjoitti varapääministeri Iryna Vereshtshuk Telegram-viestisovelluksessa.

Siviilien evakuoinnit ovat olleet Ukrainan mukaan ajoittain pysähdyksissä myös siitä syystä, että maahan hyökännyt Venäjä ei ole suostunut avaamaan humanitaarisia käytäviä.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres vaati äskettäin nelipäiväistä tulitaukoa Ukrainaan pääsiäisen ajaksi.

Yli 15 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua

YK:n Ukrainan kriisikoordinaattori varoittaa, että 15,7 miljoonaa ihmistä tarvitsee Ukrainassa kipeästi humanitaarista apua. Siviili-infrastruktuurin tuhoutuminen on tehnyt miljoonien elämän sietämättömäksi, Amin Awad sanoi lehdistötilaisuudessa Lvivissä Länsi-Ukrainassa. YK myös tiedotti asiasta nettisivuillaan.

Ukrainassa ihmisten on ollut vaikea saada esimerkiksi puhdasta vettä, koska vesihuolto on monin paikoin katkennut.

Awad lisäsi, että Ukrainassa humanitaarisen avun parissa työskentelevillä on erittäin suuria vaikeuksia päivittäisessä työssään.

– Heitä estetään usein pääsemästä alueille, joilla ihmiset tarvitsevat kipeästi apua.

Yli viisi miljoonaa ihmistä on paennut sotaa maan rajojen ulkopuolelle, ja Ukrainassa on nyt yli seitsemän miljoonaa maan sisäistä pakolaista. Tämä merkitsee, että joka neljäs ukrainalainen on joutunut jättämään kotinsa.

Venäjällä hetken julkaistuna tieto suuresta määrästä kaatuneita

Venäläisellä uutissivusto Readovkalla julkaistiin uutinen, jonka mukaan Ukrainassa olisi kuollut yli 13 400 venäläistä sotilasta, minkä lisäksi noin 7 000 sotilasta on kateissa.

Uutinen ehti olla julki vain lyhyen aikaa ennen kuin se poistettiin verkosta perjantaina. Uutisesta ja sen poistamisesta kertoi esimerkiksi Nexta-uutissivusto tviitissään.

Kaatuneiden ja kadonneiden sotilaiden määrä oli Readovkan uutisen mukaan kerrottu puolustusministeriön tilaisuudessa, jossa olivat mukana kaikki merkittävimmät Venäjän valtion valvomat tiedotusvälineet.

Nextan mukaan Readovka ilmoitti myöhemmin perjantaina, että sen sivusto oli joutunut ukrainalaisten hakkerien kaappaamaksi.

Venäjä on ilmoittanut Ukrainan-sodan aikana vain harvoin tietoja kaatuneista sotilaistaan. Kun Venäjä on näitä lukuja kertonut, ne ovat olleet paljon pienempiä kuin Readovkan uutisen lukumäärät.

Muunneltu drone Ukrainaan USA:sta

Tällä viikolla muiden muassa Yhdysvallat ja Tanska ovat ilmoittaneet uudesta tuesta Ukrainalle.

Yhdysvaltain ilmavoimat kertoi räätälöineensä uuden dronen Ukrainalle. Runsaat 120 kappaletta niin kutsutun Phoenix Ghostin muunnettua versiota lähetetään maahan. Nämä ovat Switchblade-mallin tavoin droneja, jotka on varustettu vihollista kohti ohjattavalla räjähteellä, mutta joita voidaan käyttää myös valvontaan.

Politicon mukaan Ukraina saa nyt jopa kuusi tuntia lentäviä droneja, jotka toimivat myös pimeässä.

– Ukrainalaisten kanssa käytyjen keskustelujen perusteella ​​uskomme, että tämä (drone)järjestelmä sopii hyvin heidän tarpeisiinsa maan itäosassa, sanoi Yhdysvaltain puolustusministeriön edustaja John Kirby.