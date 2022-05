Kiova / Helsinki

Ukrainassa venäläisjoukot ovat jatkaneet hyökkäystään Mariupolin Azovstalin tehdasalueelle toista päivää, kertovat Britannian tiedustelutiedot.

Samalla YK on lähettänyt alueelle kolmannen evakuointisaattueen, jonka aiemmin arvioitiin saapuvan paikalle perjantaiaamun aikana.

Saattue yrittää pelastaa tehdasalueen neuvostoaikaisissa tunneleissa vielä piilottelevat noin 200 siviiliä.

– Saattue lähestyy Azovstalia aamulla ja toivottavasti onnistuu noutamaan loput siviilit tuosta synkästä helvetistä, YK:n hätäavun koordinaattori Martin Griffiths sanoi torstaina.

YK-johtoisissa aiemmissa operaatioissa on onnistuttu evakuoimaan Mariupolista yhteensä lähes 500 siviiliä. Tiedossa ei ole, kuinka iso osa tästä määrästä on Azovstalista pelastettuja.

Venäjä jatkaa Mariupolin hyökkäystä Donbassin hyökkäyksen kustannuksella

Venäjän toistuvat yritykset saada haltuunsa Azovstal ja siten viimeistellä Mariupolin valloitus johtuvat todennäköisesti presidentti Vladimir Putinin halusta saavuttaa Ukrainassa symbolinen voitto ennen 9. toukokuuta vietettävää voitonpäivää.

Venäjä on maksanut kovan hinnan näistä yrityksistä joukkojen, laitteiden ja sotatarvikkeiden muodossa. Samalla kun Ukrainan torjuntataistelu jatkuu Azovstalissa, Venäjän tappiot häiritsevät operaatiota Etelä-Donbassissa.

Ukrainassa venäläisjoukot ovat jatkaneet Mariupolissa hyökkäystään Azovstalin tehdasalueelle, huolimatta siitä, että Venäjä on väittänyt lopettavansa hyökkäyksen. 3. toukokuuta otetussa kuvassa on Azovstalin terästehtaalta Zaporižžjaan evakuoituja siviilejä. Kuva: ROMAN PILIPEY

Zelenskyi: Venäjä laukaissut yli 2000 ohjusta Ukrainaan

Venäjä on helmikuun lopulla alkaneen hyökkäyksen aikana laukaissut yli 2 000 ohjusta Ukrainaan, kertoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puheessaan myöhään keskiviikkoiltana.

Lisäksi Zelenskyi kertoi venäläisten sotilaskoneiden tulleen Ukrainan ilmatilaan lähes 2 700 kertaa.

Zelenskyi kertoi venäläisten tuhonneen tai vahingoittaneen lähes 400 terveydenhuoltoon liittyvää kohdetta. Näitä ovat esimerkiksi sairaalat, synnytysklinikat ja terveyskeskukset.

Zelenskyi kertoi puheessaan, että Venäjän miehittämillä alueilla terveydenhuollon tilanne on katastrofaalinen. Alueilla on puutetta peruslääketarpeista.

– Venäjä on tuonut Ukrainaan ja Eurooppaan sellaisia ongelmia, joita emme voineet edes kuvitella muutama kuukausi sitten. Syöpäpotilaat kärsivät hoidon puutteesta ja diabeetikoiden on erittäin vaikeaa, ellei jopa mahdotonta saada insuliinia. Leikkauksia on mahdoton toteuttaa, koska antibiooteista on pulaa, Zelenskyi kertoi.

NBC Newsin lähteet: Ukraina sai Yhdysvalloilta tiedustelutietoa ohjusristeilijän Moskvan sijainnista

Ukraina sai Yhdysvalloilta tiedustelutietoa huhtikuussa upotetun venäläisen ohjusristeilijä Moskvan sijainnista, kertoo uutiskanava NBC News verkkosivuillaan.

Tiedusteluviranomaiset ovat kertoneet NBC Newsille, että Ukraina oli pyytänyt Yhdysvalloilta Moskvan sijaintitietoja Mustallamerellä. Ukrainan saatua aluksen sijaintitiedot, se iski alukseen kahdella meritorjuntaohjuksella, mikä lopulta johti Moskvan uppoamiseen.

Tiedusteluviranomaisen mukaan Yhdysvalloilla ei ollut tietoa, että Ukraina aikoo laukaista ohjuksia Moskvaa vastaan eikä Yhdysvallat ollut mukana tekemässä päätöstä iskusta.

Sen sijaan Yhdysvallat oli jakanut tiedustelutietoa venäläisalusten sijainnista Mustallamerellä, jotta Ukraina pystyisi puolustautumaan näiden tekemiltä hyökkäyksiltä.

Yhdysvaltojen avusta iskussa ei ole ollut aiemmin tietoa. Siksi yhdysvaltalaisviranomaiset ovat huolissaan, että Ukrainalle jaetut tiedustelutiedot saattaisivat aiheuttaa Venäjän puolelta arvaamattoman vastaiskun.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä on helmikuun lopulla alkaneen hyökkäyksen aikana laukaissut yli 2 000 ohjusta Ukrainaan. Kuvassa paikallisia pyöriensä kanssa Itä-Ukrainassa Harkovan alueella sijaitsevassa Tšuhujivin kaupungissa. Taustalla näkyy tuhoutunut silta. Kuva: VASILIY ZHLOBSKY

CNN: Yhdysvallat ei anna tiedustelutietoa iskukohteista Venäjällä

Toinen yhdysvaltalaiskanava CNN kertoi torstaina, että Yhdysvallat ei ole suostunut jakamaan Ukrainalle tiedustelutietoa mahdollisista iskukohteista Venäjän rajojen sisäpuolella. Sen sijaan Yhdysvallat on antanut tietoa Venäjän joukkojen liikkeistä Ukrainan alueella.

Tiedustelutiedot ovat sisältäneet tietoja muun muassa ajoneuvoista, mutta ei esimerkiksi tietoja venäläiskomentajien sijainnista. Ukrainassa on saanut surmansa useita korkea-arvoisia venäläisupseereita.

– Emme kerro komentajien sijainnista taistelukentällä tai osallistu Ukrainan asevoimien päätöksiin iskeä heitä vastaan, Yhdysvaltojen puolustusministeriön Pentagonin tiedottaja John Kirby sanoi puhuessaan yhdysvaltalaismedioille.

Kirby painotti, että Ukraina kokoaa itse saamansa tiedustelutiedot ja tekee omat iskupäätöksensä.

Saksa lähettää Ukrainaan panssarihaupitseja

Saksa lähettää Ukrainaan pitkän kantaman panssarihaupitseja, kertoo Saksan puolustusministeri Christine Lambrecht. Asiasta muun muassa uutisoineen Spiegelin mukaan Saksa lähettää Venäjän hyökkäyksen kohteena olevaan Ukrainaan seitsemän saksalaisvalmisteista Panzerhaubitze 2000 -tykkiä.

Koulutuksen tykkien käyttöä varten on määrä alkaa ensi viikolla, ja tykit lähetetään koulutuksen jälkeen Ukrainaan, Spiegel kertoo. Koulutus kestää lehden mukaan oletettavasti noin 40 päivää, mutta se voidaan saada myös nopeammin päätökseen, mikäli koulutettavilla sotilailla on entuudestaan tietämystä panssarihaupitseista.

Lisäksi Ukrainan on kerrottu saavan viisi vastaavaa tykkiä Hollannista.

