Helsinki/Kiova

Venäläinen lennokki iski keskiviikkona viljavarastoihin Odessan alueella Etelä-Ukrainassa, kertoo Odessan alueen kuvernööri Oleh Kiper sosiaalisessa mediassa.

Kiperin mukaan varastossa syttyi tulipalo, joka kuitenkin saatiin hallintaan nopeasti. Iskusta ei aiheutunut uhreja.

Ilmapuolustusvoimat tuhosivat yhdeksän iranilaisvalmisteista Shahed-lennokkia, Ukrainan eteläinen sotilaskomento sanoi lausunnossaan.

Hyökkäys on viimeisin sen jälkeen, kun Venäjä kieltäytyi jatkamasta Mustanmeren viljasopimusta. Sopimuksesta irtautumisensa jälkeen Venäjä on moukaroinut Odessan ja Mykolajivin alueita Etelä-Ukrainassa. Alueilla on viljankuljetuksen kannalta välttämättömiä satamia ja muuta infrastruktuuria.

Viime viikolla ensimmäinen sopimuksen purkautumisen jälkeen Ukrainasta Mustanmeren läpi purjehtinut siviilirahtilaiva saapui Turkkiin.