Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo, että Venäjä yrittää tulitauollaan pysäyttää Ukrainan armeijan etenemisen maan itäosissa. Kuva: GEORGE IVANCHENKO

Venäjän on tänään määrä aloittaa yksipuolinen tulitauko hyökkäyssodassaan Ukrainassa. Presidentti Vladimir Putin määräsi eilen Ukrainaan tulitauon venäläisen joulun ajaksi. Tulitauon tarkoitus alkaa tänään kello 11 Suomen aikaa ja loppua lauantaina kello 23.

Venäjällä noudatetaan juliaanista kalenteria, jonka mukaan tänään on jouluaatto ja huomenna joulupäivä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi eilisillan videotervehdyksessään, että Venäjä käyttää niin sanottua tulitaukoa vain pysäyttääkseen Ukrainan armeijan joukkojen etenemisen maan itäosassa. Asiasta kertoo Ukrainska Pravda -lehti.

– Nyt he haluavat käyttää joulua tekosyynä estääkseen joukkojemme etenemisen Donbasissa, jotta he voivat tuoda paikalle varustusta ja aseistusta, Zelenskyi sanoi.

Ukrainan presidentin neuvonantaja Myhailo Podoljak taas totesi Twitterissä, että Venäjän pitää poistua valtaamiltaan alueilta, jos se haluaa väliaikaisen tulitauon.

– Tämä on pelkkä propagandaele eikä mitään muuta, Podoljak sanoi erillisessä lausunnossaan.

Ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi, että Putin haluaa tulitauon julistamisella yrittää vahingoittaa Ukrainan mainetta ja esittää maan haluttomana rauhanneuvotteluihin. Myös ISW arvioi, että Venäjä pyrkii tulitauolla hakemaan hyötyä joukkojensa tilanteelle.

Ukrainan länsiliittolaiset eivät innostuneet tulitauosta

Britannian ulkoministerin James Cleverlyn mukaan Venäjän tulitauko ei edistä millään lailla mahdollisuuksia rauhaan Ukrainassa.

Ulkoministerin mukaan Venäjän täytyy sen sijaan vetää joukkonsa Ukrainasta pysyvästi, luovuttaa laittomasti miehittämiensä ukrainalaisalueiden hallinta sekä lopettaa syyttömiin siviileihin kohdistuvat hyökkäyksensä. Cleverly kuvailee Venäjän iskuja siviilejä vastaan raakalaismaisiksi.

Putinin ilmoitusta on kritisoinut myös Yhdysvaltain presidentti Joe Biden, joka painotti venäläispresidentin olleen valmis pommittamaan muun muassa sairaaloita ja kirkkoja sekä joulukuun 25. päivänä että uudenvuodenpäivänä.

– Luulen, että hän yrittää hakea vähän happea, Biden lisäsi.

Patriarkka Kirill ja Turkin Erdogan ehdottivat tulitaukoa

Ennen Putinin julistusta Venäjän ortodoksisen kirkon johtaja, patriarkka Kirill ehdotti ortodoksisen joulun ajaksi tulitaukoa Ukrainaan.

Venäjällä ja Ukrainassa on perinteisesti vietetty joulua juliaanisen kalenterin mukaisesti vasta tammikuussa, joskin viime vuonna Ukrainan kirkko salli joulunvieton myös gregoriaanisen kalenterin mukaan eli läntisessä aikataulussa.

Myös Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan kehotti aiemmin torstaina käydyssä puhelinkeskustelussa Putinia julistamaan yksipuolisen tulitauon Ukrainaan, kertoi Turkin presidentin kanslia.

Turkki isännöi Ukrainan sodan kahta varhaista neuvottelukierrosta ja auttoi solmimaan YK:n tukeman sopimuksen, jolla saatiin Ukrainan viljatoimitukset Mustanmeren kautta alkamaan uudelleen.

Erdogan on myös toistuvasti yrittänyt saada Putinin ja Zelenskyin Turkkiin rauhanhuippukokoukseen.