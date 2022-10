Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu on jälleen toistanut väitteensä siitä, että Ukraina olisi valmistelemassa iskua niin sanotulla likaisella pommilla.

Shoigu toisti väitteensä keskustellessaan puhelimitse Kiinan puolustusministerin Wei Fenghen kanssa sekä toisessa puhelinkeskustelussa Intian puolustusministerin Rajnath Singhin kanssa, kertoi Venäjän puolustusministeriö.

Shoigu puhui likaisesta pommista jo sunnuntaina keskustellessaan useiden sotilasliitto Naton puolustusministerien kanssa.

Kremlin edustaja Dmitri Peskov vakuutti toimittajille keskiviikkona, että Venäjällä on tietoja, jotka varmistavat asian.

Venäjän presidentti ja puolustusministeri Sergei Shoigu kuvattuna toukokuussa. Kuva: MAXIM SHIPENKOV

– Jatkamme päättäväisesti näkökantamme tuomista esiin kansainväliselle yhteisölle ja rohkaisemme sitä ryhtymään aktiivisiin toimiin, jotta tällainen vastuuton käytös estetään, Peskov sanaili.

Ukraina ja länsimaat ovat torjuneet Venäjän väitteet perusteettomina.

Likaisella pommilla tarkoitetaan räjähdettä, jossa tavanomainen räjähdysaine levittää radioaktiivista ainetta ympäristöön.

Putin valvoi ydinuhkaan vastaavien joukkojen harjoituksia

Venäjä presidentti Vladimir Putin valvoi keskiviikkona strategisten pelottelujoukkojen koulutusta. Joukkojen on tarkoitus vastata ydinaseuhkiin.

Kremlin lausunnon mukaan Putin valvoi maassa, ilmassa ja merellä tapahtuneita harjoituksia, joissa laukaistiin ballistisia sekä risteilyohjuksia.

Valtion televisio näytti Putinin valvomassa harjoituksia valvomosta käsin. Harjoitusten koelaukaisuja tehtiin Kamtshatkan niemimaalla Venäjän itäosassa sekä Barentsinmerellä.

Venäjä on toistuvasti uhannut käyttää ydinaseita sen jälkeen, kun maan joukot hyökkäsivät Ukrainaan.

Venäjä ei ole onnitellut Britannian uutta pääministeriä Rishi Sunakia tämän tultua nimitetyksi virkaan. Peskovin mukaan presidentti Putin ei lähettänyt onnittelusähkettä.

– Britannia kuuluu tätä nykyä epäystävällisten maiden kategoriaan. Siispä, ei onnittelusähkettä, Peskov kuittasi.

Venäjän nukkehallinto: 70 000 ihmistä jättänyt kotinsa Hersonissa

Ainakin 70 000 ihmistä on jättänyt kotinsa Ukrainan eteläosassa sijaitsevassa Hersonissa viikon kuluessa, Venäjän alueelle asettama virkamies sanoi alueelliselle tv-kanavalle keskiviikkona.

Hersonin nukkehallinnon johtaja Vladimir Saldo on sanonut jo aikaisemmin hallinnon siirtävän ukrainalaissiviilejä Dneprjoen länsipuolelta Ukrainan vastahyökkäyksen vuoksi.

Saldon mukaan luku voi olla suurempi, koska ihmiset ovat voineet käyttää omia veneitään joen ylittämiseen kyseiseen tarkoitukseen järjestettyjen lauttojen sijaan.

Venäjä on puhunut siviilien siirtämisestä evakuoimisena. Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) on arvioinut, että niin kutsuttua evakuointia käytetään luultavasti julkisivuna sille, että suuria määriä ukrainalaisia siirretään Venäjälle.

Ukraina on verrannut siviilien siirtämistä karkotuksiin.