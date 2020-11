Venäjän presidentti Vladimir Putin osallistui viikonloppuna G20-maiden huippukokoukseen videoyhteyden välityksellä Moskovan ulkopuolella sijaitsevasta Novo-Ogarjovon valtion residenssistä käsin. Kuva: ALEXEI NIKOLSKY / SPUTNIK / KREM

Venäjän parlamentin alahuone eli duuma puuhaa lakia, joka antaisi maan presidenteille elinikäisen syytesuojan. Uusi laki takaisi syytesuojan eli koskemattomuuden lain edessä myös presidenttien perheenjäsenille.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin itselleen ja lähipiirilleen vallan vuosinaan siirtämää omaisuutta pidetään massiivisena. Tutkivien toimittajien mukaan Putinin ja tämän lähipiirin rikastuminen ei ole läheskään aina tapahtunut laillisin keinoin.

Lakiesitys on hyväksytty duuman ensimmäisessä käsittelyssä. Lakiesitys palaa vielä kahteen otteeseen duuman puitavaksi. Se vaatii myös parlamentin ylähuoneen liittoneuvoston hyväksynnän ennen kuin presidentti Putin voi allekirjoittaa lain. Lain läpimenoa pidetään käytännössä varmana.

Presidenteillä jo syytesuoja virkakaudella tehdyistä rikoksista

Jos laki hyväksytään, Venäjän presidenttejä ei voida asettaa syytteeseen ennen tai jälkeen virkakauden tehdyistä teoista. Duuma voisi kumota syytesuojan ainoastaan korkeimman oikeuden ja perustuslakituomioistuimen vahvistamien maanpetossyytteiden tai epäiltyjen muiden vakavien rikosten perusteella.

Venäjän presidenteillä on jo syytesuoja rikoksista, jotka he ovat tehneet virkakaudella. Putin hyväksyi presidenttien virkakautta koskevan syytesuojan heti vuosituhannen vaihteessa alkaneen kautensa aluksi. Käytännössä ensin virkaa tekevänä presidentin tointa hoitanut Putin halusi varmistaa edeltäjälleen Boris Jeltsinille syytesuojan.

Syytesuojaa koskeva lakialoite on osa kesällä kansanäänestyksessä hyväksyttyä perustuslakimuutospakettia. Kyseenalaisin järjestelyin hoidettu kansanäänestys uudesta perustuslaista antoi Putinille mahdollisuuden pysyä presidenttinä aina vuoteen 2036 asti. Putinin meneillään oleva neljäs virkakausi päättyy vuonna 2024. Putin ei ole vielä kertonut, aikooko hän jatkokaudelle.

Perustuslain muuttaminen ja käynnissä oleva lakiprojekti pitävät kaikki ovet avoimina Putinille. Hän on jatkossakin turvassa, vaikkei päättäisikään jatkaa presidenttinä.

Hyödyttäisi myös Dmitri Medvedeviä

Käytännössä syytesuojasta olisi välitöntä hyötyä Putinin lisäksi myös Putinin kausien välissä presidenttinä palvelleelle Dmitri Medvedeville. 55-vuotias Medvedev on ainoa elossa oleva Venäjän entinen presidentti. Medvedev toimi presidenttinä vuosina 2008–2012.

Syytesuoja ei kuitenkaan ilmeisesti koskisi Neuvostoliiton viimeistä presidenttiä Mihail Gorbatshovia. 89-vuotias Gorbatshov on uskaltautunut arvostelemaan Putinia varsin suorasanaisesti.

Venäjän entisten presidenttien suojaa rikossyytteiltä aiotaan parantaa myös toisella uudella lailla. Sekin on jo läpäissyt duuman ensimmäisen käsittelyn. Ex-presidenteille on tarkoitus myöntää elinikäinen liittoneuvoston jäsenyys, mihin sisältyy syytesuoja.

Syytesuojan antavien lakien eteneminen on lisännyt huhuja Putinin terveydentilan järkkymisestä. Presidentin tiedottaja Dmitri Peskov on kieltänyt julkisesti tiedon, jonka mukaan Putin kärsisi Parkinsonin taudista ja olisi jättämässä presidentin tehtävän jo ensi vuonna. Peskov on luonnehtinut Putinin terveyttä suorastaan erinomaiseksi.