Helsinki/Maarianhamina

Ahvenanmaan poliisin tietojen mukaan Venäjän Ahvenanmaan-konsulaattiin ei ole heitetty mitään räjähtävää äänilaitetta, poliisimestari Johan Pawli sanoi torstaina STT:lle.

Poliisin mukaan konsulaattia kohti heitettiin myöhään sunnuntai-iltana olutpullo ja ikkunalasi meni rikki. Lisäksi konsulaatin postilaatikko vaurioitui. Asiasta on aloitettu esitutkinta. Pawlin arvion mukaan tapahtumat viittaavat päähänpistoon.

Rikosilmoitus on tehty vahingonteosta, ja asiaa tutkii Ahvenanmaan paikallinen poliisi.

Venäjän valtiollisen uutistoimiston Tassin mukaan Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova sanoi keskiviikkona, että joukko ihmisiä heitti "räjähtävän äänilaitteen" ja joitain muita esineitä konsulaatin alueelle. Tass kertoi Zaharovan sanoneen, että teot vaaransivat konsulaatin henkilöstön elämän ja terveyden.

– Meillä lähetettiin partio paikalle välittömästi. Totesimme, että postilaatikko on hajotettu ja olutpullo on heitetty konsulaattiin ja ikkuna on mennyt rikki. Mistään muusta ei ole rikosilmoituksessa mainintaa, Pawli sanoi.

Poliisilla ei ole vielä epäiltyä

Pawlin mukaan poliisi tapasi konsulaatin lähellä yli kymmenen hengen ryhmän ja henkilöt saattavat liittyä asiaan. Poliisilla on heidän henkilötietonsa, mutta ketään epäiltyä ei ole tiedossa.

Tapahtuneesta ilmoituksen tehneen mukaan he olivat jalkapallofaneja, kertoi Ålands Radio.

Pawlilla ei ollut torstaina tietoa siitä, minkä ikäisiä poliisin tavoittamat henkilöt olivat eikä siitä, olivatko he humalassa. Pawli kertoi, että Venäjän Ukrainassa aloittaman suurhyökkäyksen jälkeen konsulaatin edessä on ollut päivittäisiä mielenosoituksia.

– On laitettu pamflettia postilaatikkoon, kukkia ripustettu aidalle, uutenavuotena nuorukaiset ampuivat raketin konsulaatin edustalla ja viime syksynä jalkapallokannattaja kävi virtsaamassa aidan läpi sekä joitain muita samantyyppisiä tapahtumia.

Pawli sanoi, että konsulaatissa oli tapahtumien aikaan paikalla kaksi henkilöä – konsuli ja tämän puoliso. Poliisin käsitys on, ettei kukaan ole esimerkiksi käynyt konsulaatin pihassa, vaan ilkivalta on tehty etäältä.

Suomen ulkoministeriön nettisivujen mukaan konsulaatissa työskentelee yksi diplomaatti.

Satoja nootteja vuosittain

Venäjän viranomaiset ovat olleet yhteydessä nootilla Suomen ulkoministeriöön. Suomen ulkoministeriöstä kerrottiin sähköpostitse, että yhteydenotossaan Venäjän suurlähetystö informoi konsulaattiin kohdistuneesta ilkivallasta ja pyysi Suomen viranomaisia ryhtymään asianmukaisiin toimiin.

– Poliisi selvittää tapahtunutta. Tapaus on valitettava ja ulkoministeriö suhtautuu vakavasti diplomaattisiin ja konsuliedustustoihin kohdistuvaan ilkivaltaan.

Ulkoministeriön mukaan nootti on yleinen diplomaattisen kirjeenvaihdon muoto ulkoministeriöiden ja ulkovaltojen edustustojen välillä tai edustustojen kesken. Nootteja on kahdentyyppisiä. Verbaalinootti koskee yleensä vain yhtä maata, kiertonootti useampia, usein kaikkia kyseiseen maahan akreditoituja edustustoja.

Noottien sisältö vaihtelee poliittisista kysymyksistä hyvinkin rutiininomaisiin, esimerkiksi hallinnollisiin ilmoituksiin. Näitä ovat esimerkiksi osoitteenmuutokset ja pysäköintipaikat. Nootteja ei allekirjoiteta, ne ovat viranomaisen näkemys tai tiedoksianto.

– Ulkoministeriö ja Suomen edustustot lähettävät ja vastaanottavat vuosittain satoja nootteja, ulkoministeriöstä kerrottiin.