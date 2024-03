Suomi kielsi Venäjälle rekisteröityjen autojen tuomisen Suomeen viime syksynä. Venäjän rekisterikilvissä olevat autot on siirrettävä pois Suomesta ensi viikon lauantaihin eli 16. maaliskuuta mennessä. Määrärajaan on aikaa noin viikko, mutta valmistelu on vielä kesken.

Tullin valvontaosaston johtaja Sami Rakshit sanoo STT:lle, ettei ole tiedossa, kuinka paljon Venäjän rekisterikilvissä olevia autoja on yhä Suomessa.

– Se on ihan arvailujen varassa. Jos itse heittäisin arvion, sanoisin niitä olevan tuhansia. Se ei perustu mihinkään faktaan, Rakshit sanoo.

Venäjän rekisterikilvissä olevia autoja pysäköitynä Helsinki-Vantaan lentokentän parkkihallissa vuonna 2022. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Rakshitin mukaan Tullilla ei ole minkäänlaista arviota, paljonko autoja on viety Suomesta syyskuisen ilmoituksen jälkeen.

– Vaikeutta lisää, varsinkin itärajan ollessa suljettuna, ettei Suomesta pysty poistumaan suoraan Venäjälle. Käytännössä poistuminen on sitä, että siirrytään toiseen EU-maahan.

STT:n valokuvaaja kävi keskiviikkona katsomassa Helsinki-Vantaan lentoaseman pysäköintihalleja, joissa aiemmin oli runsaasti Venäjän rekisterissä olevia autoja. Nyt niitä ei löytynyt lainkaan.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan 16.9.2023–5.3.2024 välisenä aikana Venäjältä Suomeen rekisteröintikatsastettuja ajoneuvoja on ollut 34, joista 25 on hyväksytty ja 9 hylätty.

Mitä autoille tapahtuu?

Mitä Venäjän rekisterikilvissä oleville autoille tapahtuu ensi viikon lauantain jälkeen, kun takaraja on umpeutunut? Rakshitin mukaan asia on monimutkainen.

– Siinä tulee arvioitavaksi, miksi auto on täällä, kauanko se on ollut ja onko auton osalta hoidettu tiettyjä muodollisuuksia. Tarkempi asian ohjeistus on kesken, joten en pysty menemään yksityiskohtiin.

Rakshit kertoo pyytäneensä tällä viikolla eri viranomaisilta näkemyksiä ohjeistusta varten.

Kun tuontikiellosta kerrottiin syyskuun puolivälissä, kerrottiin samalla poikkeuksesta, jonka mukaan kielto ei koske EU:n kansalaisia tai heidän välittömään lähipiirinsä kuuluvia. Tämä tarkoittaa käytännössä pysyvästi Venäjällä asuvia EU- ja ETA-maiden kansalaisia.

– Heillä on oikeus tulla Venäjän kilvissä olevalla autolla Suomeen, kuten myös diplomaateilla. Toinen kysymys on, missä tarkoituksessa tullaan Suomeen, kuinka kauan täällä ollaan ja minkälaisia muodollisuuksia eri viranomaisille pitää tehdä. Se vaihtelee.

Rakshit myöntää, että kyseessä on monimutkainen viidakko, jota on todella vaikea jäsentää. Siksi tätä viidakkoa on tarkoitus saada ymmärrettävään muotoon.

Tuskin jahdataan venäläisautoja

Rakshit ei usko, että aikarajan umpeuduttua Venäjän kilvissä olevia autoja lähdetään jahtaamaan, vaan ennemmin asiaan puututaan tavattaessa. Yksityiskohdat myös tässä asiassa ovat yhä hierottavina.

– Ohjeistamme omaa ja poliisihallinnon porukkaa siitä, miten toimitaan, jos autoja tavataan, ja minkälaisia selvityksiä pyydetään ja miten toimitaan, jos selvitykset eivät ole kunnossa.

Yksi hierottavana oleva asia on myös se, mihin viedään ne autot, joiden selvitykset eivät ole kunnossa.

Onko auton omistajalla mahdollisuus saada Venäjän rekisterissä oleva auto takaisin, jos se on päätynyt viranomaisten haltuun? Siihen on Rakshitin mukaan olemassa eri variaatioita, mutta lopullinen malli ei ole vielä valmis.

– Se riippuu niin paljon auton statuksesta. Onko se tuotu Suomeen pysyvästi, turistiautona vai jostain muusta syystä? Näillä kaikilla on merkitystä, kuten myös sillä, kauanko auto on ollut täällä ja missä käytössä.

"Auton olemassaolon oikeus ei ilmene rekisterikilvestä"

Latvian parlamentti Saeima hyväksyi viime vuonna aloitteen, jonka mukaan takavarikoidut Venäjän rekisterissä olevat autot annetaan Ukrainalle. Voisiko tällainen olla mahdollista myös Suomessa?

Rakshit ei vastaa kysymykseen suoraan. Sen sijaan hän nostaa esille, että Suomessa on vahva omaisuuden suoja eikä mitään omaisuutta oteta tai käytetä johonkin tarkoitukseen ilman laillista perustetta. Ja kukin voi tietysti antaa lahjaksi tai muutoin ainoastaan itse omistamaansa omaisuutta.

– Pakotteiden tarkoitus ei ole ottaa valtion haltuun mitään omaisuutta. Sellaisia vaikutuksia voi tulla muusta lainsäädännöstä kuin pakotteista. Se tekee tästä autoasiasta hyvin problemaattisen, koska tässä joudutaan yhtä aikaa käsittelemään pakote-, tulli- ja autoverolainsäädäntöä.

– Sen takia sanon, että pakotelainsäädäntö ei tule johtamaan tällaiseen tilanteeseen, mutta ei ole poissuljettua, että jokin muu lainsäädäntö voisi tällaiseen johtaa. Tulliviranomainen ei tosin tee sellaisia päätöksiä, että mahdollisesti valtion omaisuudeksi siirtyneet autot annettaisiin Ukrainalle.

Rakshit huomauttaa, että ensi viikon lauantain jälkeenkin Suomessa on Venäjän rekisterikilvissä olevia autoja, jotka ovat Suomessa laillisesti.

– Auton olemassaolon oikeus ei ilmene rekisterikilvestä. Täällä on hyvin paljon ihmisiä, joilla on laillinen oikeus pitää Venäjän kilvissä olevaa autoa myös jatkossa.