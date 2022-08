Helsinki/Kiova

Venäjän presidentin Vladimir Putinin allekirjoittaman asetuksen mukaan Venäjän armeijan henkilöstön määrää kasvatetaan yli kahteen miljoonaan. Kuva: MIKHAIL KLIMENTYEV / KREMLIN POO

Venäjän armeijan henkilöstön määrän kasvattaminen ei todennäköisesti edistä merkittävästi Venäjän taisteluvoiman lisäämistä Ukrainassa, sanotaan Britannian puolustusministeriön viimeisimmässä tiedusteluraportissa.

Tiedusteluraportin mukaan tämä johtuu siitä, että Venäjän on kerrottu menettäneen Ukrainassa jo kymmeniätuhansia sotilaita, uusia sopimussotilaita rekrytoidaan hyvin vähän ja asevelvollisia ei ole teknisesti velvoitettu palvelemaan Venäjän rajojen ulkopuolella.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin aiemmin tällä viikolla allekirjoittamassa asetuksessa Venäjän armeijan henkilöstön määrää kerrottiin kasvatettavan yli kahteen miljoonaan. Sotilaiden määrä nousee asetuksen myötä 1,15 miljoonaan.

Tiedusteluraportin mukaan on vielä epäselvää, aiotaanko sotilaiden määrää kasvattaa rekrytoimalla enemmän sopimussotilaita vai pyrkimällä kasvattamaan kutsunnoista asepalvelukseen otettavien määrää.

Edellisen kerran armeijan henkilöstön määrää kasvatettiin vuonna 2017. Tuolloin henkilöstön määräksi sovittiin 1,9 miljoonaa, joista runsaat miljoona oli sotilaita.

Asetus tulee voimaan tammikuussa. Siinä ei kerrota syytä henkilöstömäärän nostoon, mutta Venäjä käy kuluttavaa sotaa Ukrainassa ja suhteet länsimaihin ovat vajonneet aallonpohjaan.

NY Times: Putin tarjoaa ukrainalaisille kannustimia Venäjällä asumiseen

Presidentti Putinin lauantaina allekirjoittamissa asetuksissa tarjotaan ukrainalaisille taloudellisia kannustimia asua Venäjällä ja sen hallitsemilla alueilla. Asiasta kirjoittaa yhdysvaltalaislehti New York Times.

Ukrainalaisille muun muassa myönnettiin oikeus asua ja työskennellä Venäjällä ilman aikarajoitusta tai erityistä työlupaa, kunhan he täyttävät tietyt ehdot, kuten käyvät vaaditussa huumetestissä.

Venäjä myös tarjoaa jatkossa pientä kuukausittaista eläkettä Venäjällä asuville ukrainalaisille, jotka ovat joutuneet pakenemaan maahan helmikuun jälkeen.

Venäjän Ukrainasta miehittämiltä alueilta on siirtynyt huomattavia määriä ihmisiä Venäjälle hyökkäyksen alettua. Ukrainalaislähteiden mukaan on epäselvää, kuinka suuri osa ihmisistä on paennut vapaaehtoisesti ja kuinka suuri osa on pakotettu siirtymään.

New York Timesin mukaan nyt allekirjoitetut asetukset ovat Kremlin uusin keino integroida Venäjän hallitsemia alueita Ukrainan itä- ja eteläosissa tiukemmin osaksi Venäjää.

Tähän mennessä Venäjän miehittämien alueiden asukkaille on muun muassa jaettu Venäjän passeja, ihmisiä on ohjeistettu käyttämään Venäjän ruplaa maksuvälineenä ja internetyhteyksiä on reititetty venäläisille servereille.

NY Times: IAEA kokosi 14-henkisen asiantuntijaryhmän Zaporizhzhjan ydinvoimalan tarkastuskäyntiä varten

YK:n alainen Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on koonnut 14-henkisen asiantuntijaryhmän, jonka on tarkoitus lähteä Venäjän Ukrainalta valtaamaan Zaporizhzhjan ydinvoimalaan, kertoo listan lähtevistä asiantuntijoista nähnyt New York Times.

IAEA ei kommentoinut lehdelle tarkemmin suunniteltua tarkastuskäyntiä, mutta kertoi, että neuvottelut mahdollisimman pian tapahtuvan vierailun järjestämisestä voimalalle ovat käynnissä.

Järjestön johtaja Rafael Grossin mukana ydinvoimalalle on tarkoitus lähteä asiantuntijoita muun muassa Puolasta, Liettuasta, Serbiasta, Kiinasta, Albaniasta, Ranskasta, Italiasta, Jordaniasta, Meksikosta ja Pohjois-Makedoniasta.

Ydinvoimalan turvallisuus on herättänyt kansainvälistä huolta. Venäjän presidentti Vladimir Putin on luvannut päästää ryhmän riippumattomia tarkastajia ydinvoimalaan.

IAEA on jo pitkään varoittanut voimalan olevan kriisin partaalla ja muistuttanut, että ydinkatastrofin uhka on todellinen.