Tilanne Itä-Ukrainan Donbassissa on nyt "erittäin vaikea", sanoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi yöllisessä puheessaan.

Venäjän armeija on hänen mukaansa kiihdyttänyt iskujaan erityisesti Slovjanskissa sekä Sjeverodonetskissa viime päivinä.

Venäläiset ovat tuhonneet Sjeverodonetskin ja Lysytshanskin välisen sillan ilmeisenä tarkoituksenaan eristää ja vallata Sjeverdonetskin kaupunki. Kuva: Kuvakaappaus

CNN:n mukaan venäläiset ovat tuhonneet Sjeverodonetskin ja Lysytshanskin välisen sillan, ilmeisenä tarkoituksenaan eristää ja vallata Sjeverdonetskin kaupunki. Myös Ukrainan hallinto on kertonut sillan tuhoamisesta Twitterissä.

– (Sillan tuhoaminen) vaikeuttaa merkittävästi evakuointeja sekä humanitaarisen avun toimittamista, sanoi Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai Telegram-viestipalvelussa.

Hän lisäsi, ettei Sjeverodonetskia ole vielä täysin saarrettu.

Tauotonta tykistötulta

Institute for the Study of War -ajatushautomon mukaan Venäjän iskut erityisesti Sjeverodonetskin valtaamiseksi jatkunevat intensiivisinä tulevina päivinä.

Noin 100 000 asukkaan kaupunki on ukrainalaisten viimeinen puolustuslinnake Luhanskin alueella.

Venäjä kertoi maaliskuussa keskittyvänsä Donbassin valtaamiseen ja veti joukkonsa itään Kiovan alueelta.

Kuvernööri Haidain mukaan taistelut Sjeverodonetskissa, Lysytshanskissa ja Belogorovkassa käyvät juuri nyt hyvin kuumina.

– Pommittaminen ei taukoa edes tunnin ajaksi. Venäläiset käyttävät tykistötulta päivin ja öin, Haidai sanoi.

Haidai kertoi, että joitakin siviilejä oli onnistuttu evakuoimaan turvaan kaupungista.