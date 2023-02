Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vuosi sitten. Pommitukset, ohjusiskut ja taistelut ovat aiheuttaneet laajoja tuhoja eri puolilla maata. Puolustustaistelun aikana ukrainalaiset ovat raivanneet ja korjanneet tuhoja niin Kiovassa kuin takaisin vallatuilla alueilla.

Kaleva julkaisee nyt kuvapareja, joissa voit verrata venäläisten aiheuttaman tuhon jälkiä siihen, miltä rakennukset ja kadut näyttävät nyt. Pääset vertailemaan uutta ja vanhaa liikuttamalla kuvan päällä oleva pallukkaa sormella tai hiirellä.

Kuvat ovat osa Venäjän hyökkäyksen vuosipäivän kuvasarjaa "Before and after the Russian invasion of Ukraine".