Lviv/Kiova

Kiovassa asuva nainen itki Venäjän pommituksen tuhoaman rakennuksen luona perjantaina. Kuva: MIGUEL A. LOPES

Ukrainassa pahasti kärsineestä Mariupolin satamakaupungista maan eteläosassa saatiin perjantaina vaihteeksi edes hieman parempia uutisia, kun paikallisviranomaiset kertoivat, ettei keskiviikkona pommitetusta teatterista löytynyt kuolleita. Yhden ihmisen kerrottiin haavoittuneen vakavasti.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi aikaisemmin päivällä, että teatterissa on edelleen satoja ihmisiä, joita yritetään saada turvaan. Jatkuva kranaattitulitus vaikeutti kuitenkin pelastustöitä.

Teatterissa on kerrottu olleen suojassa jopa tuhat ihmistä, kun sitä pommitettiin. Teatterin pommisuoja säästyi ilmeisesti kuitenkin pommituksessa.

Teatterin ulkopuolelle maahan oli selvästi kahteen kohtaan kirjoitettu venäjäksi sana "lapsia". Kirjoitus on nähtävissä yksityisen Maxar-satellittiyhtiön välittämistä kuvista.

Mariupolin teatterirakennus ilmaiskun jäljiltä. Sen raunioiden alla on mahdollisesti hengissä suuri joukko ihmisiä. Kuva: Donetsk Regional Civil-Military

Venäjän armeija kertoi perjantaina, että sen joukot olisivat edenneet Mariupolin keskustaan, missä käydään taisteluita. Tietoa ei ole varmistettu riippumattomista läheistä.

Mariupolin viranomaisten mukaan 80–90 prosenttia kaupungin asuinrakennuksista on jo tuhoutunut tulituksessa.

Zelenskyi kritisoi perjantaina länsimaita siitä, että ne ovat viivytelleet tehokkaan aseistuksen toimittamisessa Ukrainaan. Samoin presidentti uudisti vaatimuksensa siitä, että kaikkien länsimaisten yhtiöiden olisi poistuttava heti Venäjältä.

Toisessa Etelä-Ukrainan kaupungissa, Mykolajivissa, kymmenien ihmisten kerrottiin saaneen surmansa ohjusiskuissa armeijan kasarmeille, uutisoi yleisradioyhtiö BBC.

Tiedot uhrien määrästä vaihtelivat, mutta kuolleita voi olla jopa yli 40.

Mykolajivissa on käyty raskaita taisteluita, ja kaupunkia on tulitettu lakkaamatta sen jälkeen kun venäläiset epäonnistuivat taannoin sen valtaamisessa.

"Putin on hulluna Krimiin"

Venäjän ex-pääministerin Mihail Kasjanovin mukaan presidentti Vladimir Putin ei tällä hetkellä tosissaan halua, että Ukrainan sota päätettäisiin neuvotteluilla.

– On epätodennäköistä, että hän tulisi tarjoamaan mitään sellaista ratkaisua, jonka ukrainalaiset voisivat hyväksyä, Kasjanov sanoi yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa.

Kasjanovin mukaan Putinille on ensiarvoisen tärkeää, että Krimin niemimaa tunnustetaan osaksi Venäjää.

– Se on erittäin tärkeää. Putin on hulluna Krimiin.

Kasjanovin mukaan Putin ei osannut odottaa lännen äärimmäisen kovia talouspakotteita. Sotilasoperaatiota Ukrainassa Putin ei kuitenkaan silti voi lopettaa, koska siitä alkaisi Kasjanovin mukaan hänen suistamisensa vallasta.

– Luulen, että maahyökkäystä kiihdytetään ja sorto jatkuu, Kasjanov linjasi.

Kasjanov toimi Venäjän pääministerinä 2000–2004.

Putinin puhe katkesi yllättäen

Putin puhui hänkin perjantaina Ukrainasta kymmenilletuhansille ihmisille jalkapallostadionilla Moskovassa Krimin valtaamisen vuosipäivänä.

Puheen televisiointi katkesi kuitenkin oudosti jo ennen sen loppua, kun Putin oli juuri ylistämässä venäläisjoukkojen suoriutumista Ukrainassa ja kertoi sotilasoperaation alkaneen tunnetun venäläisen sotilasjohtajan syntymäpäivänä.

Katkon jälkeen televisiosta tuli tovi isänmaallista musiikkia.

Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan puheen katkeamisen syynä oli tekninen vika tietokonepalvelimessa, kertoi BBC.

Yleisöä haastatelleiden länsimaisten toimittajien mukaan paikalla oli paljon ihmisiä, jotka olivat töissä valtiolla ja joille oli annettu ymmärtää, että paikalla oli syytä olla. Opiskelijoille taas oli luvattu vapaapäivä, jos he osallistuvat stadionilla pidettävään "konserttiin".

Venäjä on viikonvaihteen lähestyessä jatkanut hyökkäyksiä pääkaupunki Kiovan asuinalueille. Noin sata ihmistä jouduttiin perjantaina evakuoimaan asuinrakennuksesta Kiovassa sen jälkeen, kun ilmassa tuhotun ohjuksen jäänteet osuivat kerrostaloon ja sytyttivät siellä tulipalon.

Yksi ihminen kuoli ja neljä loukkaantui. CNN kertoi tapahtuneesta.

New York Timesin mukaan Kiovaan iski myös ohjus tai pommi, joka jätti halkaisijaltaan yli kymmenen metrin kokoisen kraatterin asuintalon pihalle. Iskussa kuoli ainakin yksi ihminen. Kyseessä oli mahdollisesti suurin isku Kiovaan tähän mennessä.

Hyökkäyksen pitkittyessä Ukrainan ruokahuolto on tullut romahduspisteeseen, kun osa sen infrastruktuurista on tuhoutunut ja monet ruokakaupat ja varastot ovat tyhjentyneet.

Asiasta kertoi Guardianille Maailman elintarvikeohjelma WFP:n viranomainen perjantaina.

Hänen mukaansa saarretuissa kaupungeissa, kuten Mariupolissa, tarvikkeet olivat loppumassa ja avustukset eivät ole vielä päässeet perille.

Useat maat karkottavat venäläisdiplomaatteja

Bulgaria ja Baltian maat ilmoittivat perjantaina karkottavansa yhteensä 20 venäläistä diplomaattia asemapaikoistaan. Bulgariassa viranomaiset ilmoittivat rikkomusten diplomaattisuhteita koskevia kansainvälisiä sopimuksia vastaan olevan syy kymmenen venäläisdiplomaatin lähtöpasseille. Perustelujen sanamuoto viittaa vakoiluun.

Myös kolme Baltian maata ilmoittivat yhteensä kymmenen diplomaatin karkottamisesta.

Liettua karkottaa maasta neljä, Latvia ja Viro kumpikin kolme Venäjän suurlähetystön työntekijää. Toimia perusteltiin sekä solidaarisuudella Venäjän hyökkäyksen kohteeksi joutunutta Ukrainaa kohtaan, että ei-toivotuksi julistettujen henkilöiden diplomaattiasemaan sopimattomalla toiminnalla.

Lvivin kaupungissa Länsi-Ukrainassa on varauduttu pommituksiin muun muassa suojaamalla historiallisia patsaita. Kuva: ATEF SAFADI

Hyökkäys laajeni rauhallisille alueille

Venäjän pelättiin laajentaneen hyökkäystään Ukrainan aiemmin rauhallisille alueille, kun sen ohjukset iskivät lähelle Lvivin kansainvälistä lentokenttää. Iskusta kertovat paikalliset viranomaiset Telegram-viestipalvelussa.

Lähellä Puolan rajaa sijaitseva Lviv on ollut tähän mennessä rauhallinen verrattuna moniin muihin Ukrainan kaupunkeihin, kertoo The New York Times -lehti. Lviviin on kerääntynyt paljon sotaa pakenevia ukrainalaisia sekä kansainvälisiä tiedotusvälineitä.

Lvivin pormestari Andriy Sadovy kertoi useamman ohjuksen iskeytyneen rakennuksiin, joissa aiemmin korjattiin lentokoneita. Korjaamo on sittemmin lakkautettu eikä kukaan loukkaantunut iskussa.

CNN:n mukaan Ukrainan armeija arvioi, että yhteensä kuusi ohjusta ammuttiin Lviviin Venäjän sotakoneista Mustanmeren yllä. Ukrainan ilmatorjunnan onnistui tuhota kaksi ohjuksista, armeija sanoi tiedotteessaan.

Putin syyttää Ukrainaa neuvottelujen viivyttämisestä

Presidentti Putin on syyttänyt Ukrainaa rauhanneuvottelujen viivyttämisestä kaikin keinoin. Hän sanoo että Venäjä on valmis etsimään ratkaisua konfliktiin.

Kreml tiedotti kommenteista Putinin keskusteltua Ukrainasta Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin kanssa.

Putinin mukaan Ukrainan ehdotukset ovat käyneet yhä vain epärealistisemmiksi samalla kun Venäjä pitäytyy periaatteissaan.

Brittitiedustelu: Venäjällä pahoja logistisia ongelmia

Venäjän hyökkäys Ukrainaan kärsii kuitenkin suurista logistisista ongelmista arvioi Britannian sotilastiedustelu. Sen mukaan Venäjällä on vaikeuksia toimittaa etulinjan joukoilleen sellaisia perustarvikkeita kuin ruokaa ja polttoainetta. Syynä tähän ovat haluttomuus poiketa teiltä maastoon, puuttuvat kyvyt rakentaa tilapäisiä siltoja sekä ilmaherruuden puute.

Venäjän kykyä jatkaa hyökkäystä vaikeuttaa myös se, että ukrainalaisjoukkojen jatkuvat vastahyökkäykset pakottavat venäläiset sijoittamaan huomattavan määrän joukkoja omien huoltoreittien puolustamiseen.

Brittitiedustelu kuvailee Venäjän tällä viikolla saavuttamaa edistystä "minimaaliseksi". Venäläisjoukot eivät esimerkiksi ole edelleenkään kyenneet saartamaan pääkaupunkia Kiovaa.

Iskuja kymmeniin terveydenhuollon laitoksiin

Samalla Venäjä on jatkanut iskuja useisiin siviilikohteisiin. Ukrainassa terveydenhuollon laitoksiin kohdistuneissa iskuissa on kuollut ainakin 12 ihmistä, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO uutiskanava CNN:n mukaan. WHO:n mukaan iskuja on ollut ainakin 43. Kuolonuhrien lisäksi iskuissa kerrotaan haavoittuneen ainakin 34 ihmistä.

Uhrien joukossa on WHO:n mukaan myös terveydenhuollon työntekijöitä.

YK:n turvallisuusneuvostossa torstaina puhuneen WHO:n pääjohtajan Tedros Adhanom Ghebreyesusin mukaan hyökkäykset terveydenhuoltoa kohtaan rikkovat kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja iskut estävät ihmisiä saamasta tarvitsemaansa hoitoa.

YK:n arvion mukaan Ukrainassa on saanut Venäjän hyökättyä surmansa ainakin 780 siviiliä.

Päivitetty 18.3. kello 15.50. Lisätty tietoa diplomaattien karkotuksesta ja Kiovan perjantaisista iskuista.

Kello 20.03: Päivitetty uutisartikkeliin tuoreet tiedot Mariupolista sekä Putinin puhetilaisuuden kulusta ja ex-pääministeri Kasjanovin kommenteista.