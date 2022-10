Kiova/Helsinki

Sergei Surovikin kommentoi Hersonin tilannetta Venäjän medialle tiistaina. Kuva: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS S

Venäjän hyökkäystä Ukrainaan johtavan komentajan Sergei Surovikinin kommentit Hersonin alueen "vaikeasta tilanteesta" viittaavat luultavasti vetäytymissuunnitelmiin, arvioi Britannian sotilastiedustelu. Brittitiedustelu arvioi, että venäläisviranomaiset harkitsevat vakavasti joukkojensa merkittävää vetäytymistä Dneprjoen länsipuolelta.

Myös yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi Surovikinin puheiden pohjustavan "täyttä vetäytymistä Dneprjoen yli", mikä jättäisi Hersonin kaupungin ja muita merkittäviä alueita ukrainalaisjoukkojen käsiin.

Vastikään Venäjän hyökkäyksen johtoon nimitetty Surovikin kommentoi Hersonin tilannetta venäläismedialle tiistaina. Britannian sotilastiedustelu pitää erittäin epätavallisena, että operatiivinen komentaja kertoo negatiivisia uutisia hyökkäyksestä.

Surovikin syytti myös Ukrainan suunnittelevan iskuja siviilikohteisiin Hersonissa.

ISW:n mukaan Venäjä pyrkii pohjustamaan vetäytymistä ja alueluovutuksia myös Hersonin nukkehallinnon johtajan Vladimir Saldon puheilla. Saldo on sanonut hallinnon siirtävän ukrainalaissiviilejä Dneprjoen länsipuolelta Ukrainan vastahyökkäyksen vuoksi.

Venäjä puhuu siviilien siirtämisestä evakuoimisena. Niin kutsuttua evakuointia käytetään luultavasti julkisivuna sille, että suuria määriä ukrainalaisia siirretään Venäjälle, ISW arvioi.

Haasteena kilometrin levyinen Dneprjoki

Brittitiedustelun mukaan Venäjän vetäytymisoperaatiolle olennainen haaste olisi joukkojen ja varusteiden saaminen kilometrin levyisen joen yli hyvässä järjestyksessä.

– Venäjä olisi erittäin todennäköisesti vahvasti riippuvainen Hersonin lähellä viime päivinä valmistuneesta väliaikaisesta proomusillasta ja armeijan ponttonilauttayksiköistä, jotka jatkavat toimintaansa useissa paikoissa, katsauksessa arvioidaan.

ISW arvioi Venäjän pohjustavan julkisuudessa myös lavastettua hyökkäystä Kahovkan vesivoimalaitokselle.

Komentaja Surovikin väitti tiistaina saaneensa tietoa, että Ukraina olisi aikeissa iskeä voimalaitoksen patoon, mikä aiheuttaisi tulvia alueelle. Patoiskuista on puhunut myös Saldo.

– Venäjän armeija saattaa uskoa, että padon murtaminen voisi suojata heidän vetäytymistään Dneprjoen yli ja estää tai viivyttää Ukrainan etenemistä joen yli, ISW kirjoittaa.

Ajatushautomon mukaan Venäjä voisi yrittää kiinnittää huomiota vesivoimalan lavastettuun hyökkäykseen peitelläkseen jälleen uutta "nöyryyttävää" perääntymistä.