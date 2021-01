Poliisi pidätti mielenosoittajan Moskovassa sunnuntaina. Iltapäivällä pidätettyjä oli lähes yhtä paljon kuin viime viikonlopun protesteissa. Kuva: YURI KOCHETKOV Poliisi on venäläisten uutislähteiden mukaan toiminut sunnuntain protesteissa harvinaisen kovaotteisesti.

Mielenosoitusten päänäyttämönä pidetyssä Moskovassa pidätykset alkoivat jo ennen mielenosoituksia. Ensimmäisen virallisen mielenosoitustunnin lähestyessä loppuaan oli pidätetty kymmeniä ihmisiä. Iltapäivän edetessä Suomen aikaa pidätettyjä oli jo lähemmäs tuhat. Yksi heistä oli vangitun oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin puoliso Julia Navalnaja.

Pidätyksiä suoritettiin iltapäivällä myös Matrosskaja Tišinan vankilan tuntumassa. Navalnyi istuu vankilassa 30 päivän vankeusrangaistusta, joka ei muuttunut hänen valituksestaan huolimatta.

Pietarissa pidätettyjen määrä nousi iltapäivän edetessä noin kuuteen sataan ihmiseen.

Harvinaisen kovia otteita

Moskovassa viranomaiset sulkivat kaupungin keskustan ja useita metroasemia mielenosoitusten alla. Myös Pietarissa suljettiin metroasemia mielenosoittajien mielenosoituspaikalle pääsemisen vaikeuttamiseksi.

Mielenosoitusten järjestäjät joutuivat vaihtamaan Moskovan mielenosoituspaikkaa lennosta, koska poliisi esti mielenosoittajien saapumisen ennalta suunnitellusti.

Molemmissa kaupungeissa on paikalla vahva poliisimiehitys. Poliisi käyttää tällä kertaa mielenosoittajia vastaan vielä viime viikonloppuakin kovempia otteita.

Meduza-uutissivuston mukaan poliisi on pamputtanut mielenosoittajia harvinaisen kovaa. Pietarissa on käytetty sähkötainnutinta ja kyynelkaasua sekä uhattu mielenosoittajia ampuma-aseilla. Meduzan mukaan Pietarin poliisi on hakannut jotkin mielenosoittajat lähes tajuttomiksi. Lukuisat verkossa leviävät videot näyttävät pieksämistä ja jopa suoranaista kidutusta.

Ennätysmäärä pidätyksiä

Viime viikon lauantaina kaduille lähti eri puolilla Venäjää satoja tuhansia ihmisiä. Moskovassa poliisin väkivaltaisia otteita uhmasi arviolta 40 000 ihmistä. Pidätykset jatkuivat kuluneella viikolla kun poliisi nosti syytteitä yhä uusien “rikkomusten” varjolla. Mielenosoituksiin liittyen pidätettiin lopulta yhteensä yli 4 000 ihmistä eri puolilla maata.

Pidätysten tahti on kiihtynyt Moskovassa ja Pietarissa sunnuntain alkuillan lähestyessä. Viime viikonlopun pidätettyjen määrä näyttää menevän rikki jo alkuillan aikana.

Myös Siperiassa satoja pidätettyjä

Mielenosoitukset käynnistyivät eri puolilla maata kello 12 paikallista aikaa eli niitä on ollut käynnissä Suomen aamun tunneista lähtien. Mielenosoitukset alkoivat ensin Kaukoidän aikavyöhykkeiltä Venäjän Aasian puoleisista osista.

Useissa Siperian kaupungeissa kaduille lähti tuhansia mielenosoittajia. Kaduilla huudettiin muun muassa “Putin on varas” ja “päästäkää hänet” pidätetyn Navalnyin tueksi.

Vladivostokissa poliisi esti mielenosoittajien kokoontumisen kaupungin keskustassa. Kaupungissa oli pidätetty jo toista sataa ihmistä mielenosoitusten vasta alkaessa Moskovassa.

Samoihin aikoihin Siperian kaupungeista Krasnojarskissa oli pidätetty yli 80 ja Novosibirskissä yli 70 mielenosoittajaa. Pidätyksiä ja poliisin toimintaa seuraava OVD-info -kansalaisjärjestö raportoi, että myös useissa muissa Siperian kaupungeissa otettiin kiinni kymmeniä mielenosoittajia.

Etenkin Siperian mielenosoittajilla oli hyiset oltavat myös sään puolesta. Esimerkiksi Krasnojarskissa osoitettiin mieltä noin 30 asteen pakkasessa. Tomskissa oli lähes yhtä kylmää. Ennätyksen vei kuitenkin Jakutskin kaupunki yli 40 asteen pakkasineen.

Irkutskissa yksi mielenosoittaja joutui sairaalahoitoon tultuaan huonovointiseksi sen jälkeen kun poliisi oli runnonut pidätetyt mielenosoittajat busseihin.

Etukäteispidätyksiä lauantaina ja sunnuntaina

Etukäteistietoja mielenosoituksista julkaisseita on pidätetty sunnuntaina useiksi vuorokausiksi eri puolilla maata. Joitakin pidätettyjä syytetään “mielenosoitusten järjestämisestä”. Pidätettyjen joukossa on useita kansalaisjärjestöjen aktivisteja.

Myös Navalnyin tiimin jäsenten pidätykset jatkuivat aivan mielenosoitusten alla. Navalnyin lehdistösihteeri Kira Jarmyshille luettiin uudet syytteet myöhään lauantai-iltana. Häntä epäillään “karanteenimääräysten rikkomisesta” viikko sitten lauantaina järjestettyihin mielenosoituksiin liittyen. Pidätys tehtiin vain puoli tuntia ennen kuin Jarmyshille aiemmin langetettu yhdeksän vuorokauden hallinnollinen aresti viikon takaisiin mielenosoituksiin yllyttämisestä olisi päättynyt.

Navalnyin tiimi tulilinjalla

Poliisi pidätti jo aiemmin kuluneella viikolla muun muassa Navalnyin veljen Oleg Navalnyin, Navalnyin korruptionvastaisen säätiön juristin Ljubov Sobolin, Pussy Riot -performanssiryhmän jäsenenä tunnetuksi tulleen Maria Aljohinan ja eräitä muita Navalnyin lähipiirin jäseniä “karanteenimääräysten rikkomiseen” vedoten.

Lauantaina ja sunnuntaina otettiin kiinni useita muitakin Navalnyin tiimin jäseniä eri puolilla maata. Navalnyin Volgogradin ja Tšeboksaryn paikalliskoordinaattorit ja Krasnodarin entinen Navalnyin tiimin vapaaehtoinen vangittiin. Näin siitäkin huolimatta, että Krasnodarin pidätetty ei ole osallistunut poliittiseen toimintaan enää kolmeen vuoteen.

Kaliningradissa Navalnyin tiimin jäsen pidätettiin uudelleen heti kun edellinen seitsemän vuorokauden vankeusrangaistus oli päättynyt.

Viranomaiset uhkasivat jo etukäteen hajottaa mielenosoitukset. Mielenosoituksille ei annettu tälläkään kertaa lupaa. Venäjällä mielenosoituslupaa on käytännössä mahdotonta saada hallinnon vastaisille mielenosoituksille.