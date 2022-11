Ukraina on edennyt syksyn aikana kohti Hersonia ja pakottanut Venäjän reagoimaan tilanteeseen. Kuva: HANNIBAL HANSCHKE

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu kertoi keskiviikkona määränneensä Venäjän joukot vetäytymään Hersonin kaupungista Ukrainan eteläosassa. Puolustusministerin mukaan Venäjän Ukrainan-joukkojen komentaja Sergei Surovikin oli tehnyt "vaikean päätöksen" ja ehdottanut, että joukot vetäytyisivät Hersonista ja asettuisivat puolustusasemiin Dneprjoen itärannalle.

Shoigu hyväksyi ehdotuksen.

– Näissä olosuhteissa järkevin vaihtoehto on järjestää puolustus Dneprjokea mukaillen, Surovikin vakuutti sotilasjohdon kokouksessa yleisradioyhtiö BBC:n mukaan.

Ukrainan joukot ovat viikkokausia lähestyneet Hersonia. Vaikka niiden eteneminen on hidastunut viime viikkoina, joukkojen huoltamisesta Dneprin yli on tullut erittäin vaikeaa, koska lähes kaikki sillat on tuhottu Ukrainan ohjusiskuissa.

Jo ennen sotilaiden vetäytymisen alkamista Venäjä on siirtänyt tuhansittain siviilejä pois kaupungista veneillä. Ukrainan mukaan kyseessä ovat siviiliväestön pakkosiirrot, vaikka Venäjän mukaan siviilit on viety pois taistelujen jaloista.

Surovikinin mukaan kaupungista on siirretty 115 000 ihmistä joen yli.

EU:lta 18 miljardia tukea

Euroopan komissio ehdotti keskiviikkona 18 miljardin euron tukipakettia Ukrainalle. Tuen avulla Ukrainan on määrä selvitä ensi vuodesta. Tukipaketti tarvitsee vielä EU:n jäsenmaiden hyväksynnän tullakseen voimaan.

Tukipaketissa Ukraina saisi joka kuukausi 1,5 miljardia euroa. Varat annettaisiin 35-vuotisena lainana, jonka korot Euroopan unioni maksaa.

– Esitämme uutta avustuspakettia tilanteessa, jossa maa on akuutissa hädässä, koska Venäjän hellittämättömät hyökkäykset moukaroivat avaininfrastruktuuria. Tukemme tulee olla vakaata, strukturoitua ja ennakoitavaa, perusteli komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis.

Komissio toivoo, että paketti saataisiin hyväksyttyä niin, että ensimmäinen erä voitaisiin maksaa Ukrainalle tammikuussa. EU on jo tänä vuonna tukenut Ukrainaa 4,2 miljardilla eurolla, ja ennen kuun loppua Ukrainan on määrä saada vielä 2,5 miljardia euroa lisää.

Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n mukaan pelkkä EU:n tuki ei tule Ukrainalle riittämään, sillä maa tarvitsisi sen arvion mukaan kuukausittain 3–4 miljardia euroa pitääkseen hallinnon pyörimässä. EU toivookin, että Yhdysvallat ja muu kansainvälinen yhteisö antaisivat Ukrainalle siinä määrin lisätukea, että tarvittavalle tasolle päästäisiin.

– Tulemme varmistamaan, että Ukraina selviää tästä sodasta hyvinvoivana maana, joka on matkalla Euroopan integraatioon. Tulemme pysymään Ukrainan tukena niin kauan kuin tarve vaatii, komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vakuutti.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa.

Otsikkoa korjattu kello 18.23. Herson sijaitsee Etelä-Ukrainassa eikä Itä-Ukrainassa.

Kello 18.57 lisätty tietoa EU:n tukipaketista Ukrainalle.