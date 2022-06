Kiova/Helsinki

Itä-Ukrainassa taistellaan kiivaasti. Ukrainan presidentin mukaan sen joukot ovat saavuttaneet alueella pieniä voittoja. Kuva: ALESSANDRO GUERRA

Ukrainassa Venäjä tulee valtaamaan Donbassin alueen kokonaan seuraavan kahden viikon aikana, kertoo Britannian sotilastiedustelu päivittäisraportissaan.

Britannian mukaan Venäjän hallussa on nyt 90 prosenttia Luhanskin alueesta. Venäjä on edennyt, koska se on keskittänyt joukkonsa ja tulivoimansa alueelle. Eteneminen on kuitenkin vienyt Venäjältä runsaasti kalustoa ja sotilaita.

Muilla rintamilla Venäjä ei ole kyennyt etenemään, ja sen joukot keskittyvät nyt vain pitämään asemansa.

Alkuperäiseen suunnitelmaan suhteutettuna Venäjän menestys on sotilastiedustelun mukaan ollut heikkoa. Saavuttaakseen lisää voittoja Venäjän pitäisi tuoda rintamalle huomattavasti lisää sotilaita ja kalustoa, mikä veisi huomattavan pitkän aikaa, sotilastiedustelu uskoo.

Ukrainalla vähäistä menestystä idässä

Ukrainan asevoimilla on ollut hieman menestystä taisteluissa Itä-Ukrainan Sjevjerodonetskissa, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puheessaan. Hän sanoo, että on kuitenkin liian aikaista arvioida miten taisteluissa käy.

– Tilanne on siellä juuri nyt vaikeimmillaan, presidentti sanoi jokailtaisessa puheessaan.

– Kuten myös lähellä olevissa kaupungeissa ja yhteisöissä: Lysytshanskissa, Bahmutissa ja muualla. Monet kaupungit ovat voimakkaiden venäläishyökkäysten kohteina.

Presidentti sanoi myös, että etenkin Tshernihivin tulitus Venäjältä jatkuu Ukrainan pohjoisrajalla. Lisäksi Harkovaa, Harkovan aluetta ja Mykolajivia on presidentin mukaan tulitettu.

Zelenskyin mukaan Venäjän joukot miehittävät viidesosaa Ukrainasta. Zelenskyi kertoi tilanteesta eilen etänä pitämässään puheessa Luxemburgin parlamentille. Zelenskyin mukaan taisteluita käydään yli tuhat kilometriä pitkällä rintamalinjalla, ja ukrainalaisilla on hänen mukaansa vastassaan lähes koko Venäjän armeija.

– Venäjä käyttää kaikkia aseellisia voimavarojaan eikä laske ihmisiä lainkaan, Zelenskyi sanoi illan puheessaan.

– Mitä pidempään sota kestää, sitä inhottavampia, häpeällisimpiä ja kyynisempiä asioita Venäjä kirjoittaa ikuisiksi ajoiksi historiaansa.

Ukrainan sotaa oli perjantaina käyty sata päivää.