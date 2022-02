Moskova

Venäjän presidentti Vladimir Putinin mukaan Venäjä tunnustaa koko Donetskin ja Luhanskin alueiden itsenäisyyden. Kuva: ALEXEI NIKOLSKY / KREMLIN POOL /

Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Itä-Ukrainan separatistialueiden itsenäisyyden tunnustaminen koskee Donetskin ja Luhanskin alueita kokonaisuudessaan. Venäjä ei siis tunnusta vain separatistien hallussaan pitämiä alueita itsenäisiksi.

Ennen Putinin lausuntoa asiasta tiistai-iltana Venäjän hallinnon edustajat olivat antaneet vain kryptisiä lausuntoja sen suhteen, millä rajoilla Venäjä tunnustaa separatistialueiden itsenäisyyden.

Separatistit pitävät nykyisellään hallussaan vain noin kolmasosaa Donetskin ja Luhanskin alueista, kun taas loput ovat Ukrainan hallussa. Venäjän tunnustaessa koko Donetskin ja Luhanskin alueiden olevan itsenäisiä, se voi käyttää tätä verukkeena tunkeutua sotilaallisesti Ukrainan hallitsemille alueille.

Venäjä hyväksyi armeijansa käytön maan ulkopuolella

Venäjän parlamentin ylähuone hyväksyi tiistaina asevoimien käytön maan rajojen ulkopuolella tukemaan Ukrainan separatisteja. Saatuaan parlamentilta vihreää valoa armeijan käyttämiseen Putin vaati Ukrainan demilitarisointia.

Venäjä jatkoi tiistaina pohjan luomista sille, että maa lähettää avoimesti joukkoja Itä-Ukrainaan. Venäjä kuitenkin viesti virallisesti, ettei se "toistaiseksi" aio siirtää joukkojaan maanantaina tunnustamiensa Itä-Ukrainan niin kutsuttujen kansantasavaltojen alueelle.

Kartassa kuvattu Ukrainan alue ja siihen kuuluvat vielä ehjät Donetskin ja Luhanskin alue Itä-Ukrainan Donbasissa. Kartta kuvaa tilannetta ennen kuin Venäjä miehitti Itä-Ukrainasta osan Donetskin ja Luhanskin alueita sekä Krimin niemimaan. Kuva: Neosng Guest

– Toistaiseksi kukaan ei suunnittele lähettävänsä mitään mihinkään. Jos uhkaa ilmenee, me tarjoamme apua ratifioitujen sopimusten mukaisesti, maan varaulkoministeri Andrei Rudenko sanoi.

Hän viittasi ystävyys-, yhteistyö- ja avunantosopimuksiin, jotka Venäjä solmi Donetskin ja Luhanskin niin sanottujen kansantasavaltojen kanssa.

Sopimukset muun muassa mahdollistavat Venäjän sotilastukikohtien perustamisen separatistialueille. Käytännössä ne luovat perustaa sille, että Venäjä voi lähettää joukkojaan Ukrainaan "sotilasavun" varjolla.

Ukrainan rajan yli separatistialueille epävirallisesti saapuneista venäläisjoukoista on jo havaittu merkkejä avoimista lähteistä, kertoo avointa tiedustelutietoa keräävän ja analysoivan Bellingcat-ryhmän perustaja Eliot Higgins STT:lle.

– On selvää, että venäläisjoukkoja on siirtymässä asemiin, on paljon kuvamateriaalia venäläisjoukoista noilta alueilta. He ovat tekemässä aivan niin kuin sanoivat tekevänsä, Higgins kertoi.

Aseistuksena pelättyjä termobaarisia aseita

Venäjä näyttää olevan valmis valtavaan voimankäyttöön ukrainalaisjoukkoja vastaan.

– Näyttää siltä, että he rakentavat tykistöverhoa, jolla tositoimien alkaessa voidaan sataa ukrainalaisten asemiin valtavia tykistökeskittymiä. Siitä tulee todella intensiivistä, Higgins sanoi.

Venäläisten Itä-Ukrainan tuntumaan tuomien aseiden joukossa on Higginsin mukaan TOS-1A-raketinheitinjärjestelmiä, jotka laukaisevat termobaarisia pommeja.

– Juuri ennen räjähdystä nämä aseet suihkuttavat ilmaan korkealla paineella polttoainepilven, joka sitten sytytetään. Tästä syntyy valtava tulipallo ja todella voimakas paineaalto, jonka on dokumentoitu imeneen ihmisten keuhkoja ulos näiden suista. Se on todella inhottava ase, joka vielä sytyttää kaiken tuleen.