Kiova

Venäjän mukaan se on ottanut haltuunsa koko Luhanskin alueen. Kuvassa ukrainalainen sotilas Severodonetskin kaupungissa Luhanskin alueella kesäkuussa. Kuva: OLEKSANDR RATUSHNIAK

Venäjä sanoo vallanneensa Ukrainassa Lysytshanskin kaupungin sekä Luhanskin alueen kokonaisuudessaan. Asiasta ilmoitti Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu tänään venäläisen uutistoimisto Tassin mukaan.

Jos koko Luhansk on nyt Venäjän hallussa, käännettä luonnehdittiin tuoreeltaan eri tahoilla huomattavaksi voitoksi Venäjälle.

Ukraina kuitenkin kiisti BBC:n mukaan välittömästi väitteen siitä, että Venäjä olisi saanut Lysytshanskin "täysin hallintaansa". Kaupungin tilannetta kommentoi Ukrainan puolustusministeriön tiedottaja Juri Sak.

Venäjä hyökännyt taukoamatta

Shoigu kertoi ilmoittaneensa "Luhanskin kansantasavallan vapauttamisesta" Venäjän asevoimien ylipäällikölle, presidentti Vladimir Putinille. Tassin uutisen mukaan Venäjä ja sen separatistiliittolaiset ovat saaneet Lysytshanskin lisäksi haltuunsa useita lähistön taajamia.

Ukrainan puolustusministeriön Sak myönsi BBC:n mukaan, että tilanne Lysytshanskissa on ollut "erittäin intensiivinen jo jonkin aikaa", kun venäläiset maajoukot hyökkäävät Sakin mukaan kaupunkiin taukoamatta.

– Ukrainalaisille ihmiselämän arvo on ensisijainen asia, joten joskus saatamme vetäytyä tietyiltä alueilta, jotta voimme ottaa ne takaisin tulevaisuudessa, hän lisäsi.

Luhansk ja siellä viimeksi Lysytshanskin kaupunki ovat olleet Ukrainan sodan viime viikkojen keskipiste.

Sen jälkeen kun Venäjä vetäytyi joiltakin valtaamiltaan alueilta Ukrainassa, se on pyrkinyt saamaan hallintaansa kokonaan Ukrainan itäosan Donbassin. Donbassiin kuuluu Luhanskin lisäksi Donetskin alue, josta osa on edelleen Ukrainan hallussa.

Ristiriitaisia tietoja

Lysytshanskin taistelujen tilanteesta saatiin ristiriitaisia tietoja jo ennen Shoigun ja Ukrainan ilmoituksia. Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi aiemmin viikonloppuna, että Ukrainan joukot olivat todennäköisesti vetäytyneen kaupungista, minkä seurauksena Venäjä oli valloittanut sen.

Kuvat, jotka ISW:n mukaan on vahvistettu, osoittavat, kuinka Venäjän joukot liikkuvat rauhallisesti Lysytshanskin pohjois- ja kaakkoisosissa.

Venäjän tukemat separatistit puolestaan väittivät lauantaina, että Venäjän joukot olivat saartaneet Lysytshanskin. Ukrainan kansalliskaartin tiedottaja kiisti asian ja sanoi, että taistelut jatkuivat ja että Lysytshansk oli tuolloin edelleen Ukrainan hallinnassa.

Venäjällä Belgorodissa kerrotaan kuolleen neljä

Venäjällä Belgorodin kaupungissa on kerrottu kuolleen ainakin neljä ihmistä räjähdyksissä, joita Venäjän puolustusministeriö on väittänyt Ukrainan tekemäksi ohjusiskuksi. Väitettä ei ole pystytty todentamaan riippumattomista lähteistä. Ukraina ei toistaiseksi ole kommentoinut väitettä.

Sarjan vahvoja räjähdyksiä kerrotaan ravistelleen kaupunkia varhain sunnuntaina. Kaupunki sijaitsee lähellä Ukrainan rajaa.

Kuvernööri Vjatsheslav Gladkov kertoi, että räjähdyksissä loukkaantui lisäksi joitakin ihmisiä. Hänen mukaansa 11 asuinrakennusta ja 39 muuta taloa vaurioitui. Gladkovin mukaan ilmatorjunta oli toiminnassa iskun aikana.

Venäjän puolustusministeriö ilmoitti myöhemmin, että Belgorodin ilmapuolustus olisi ampunut alas kaikki kolme sinne suunnattua ohjusta, mutta niistä yhden jäänteet olisivat pudonneet asuinrakennuksen päälle.

Huhtikuun alussa Gladkov syytti Ukrainaa siitä, että se olisi hyökännyt kahdella taisteluhelikopterilla Belgorodissa sijaitsevaan polttoainevarastoon.

Rajan toisella puolella Ukrainan johto ilmoitti viikonloppuna, että Venäjän ohjusiskut ovat jatkuneet sekä rintaman läheisyydessä että kauemmas länteen Ukrainassa. Ne ovat Ukrainan mukaan vaatineet jälleen lukuisia kuolonuhreja sekä aiheuttaneet haavoittumisia.