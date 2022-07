Ohjusiskussa vaurioitunut koulu Kramatorskin kaupungissa Donetskissa 21. heinäkuuta. Kuva: GEORGE IVANCHENKO

Ukraina teki lennokki-iskun Venäjän laivastoon Krimin niemimaalla sijaitsevan Sevastopolin kaupungin satamassa, väittää Venäjän alueelle asettama kuvernööri Mihail Razvozhajev.

Ukraina kiistää tehneensä iskun Venäjän laivaston tukikohtaan. Odessan sotilasalueen tiedottaja Serhi Bratshuk sanoo Venäjän väitteen olevan "silkkaa provokaatiota".

– Krimin vapauttaminen miehittäjistä toteutetaan toisella tavalla ja paljon tehokkaammin, hän kirjoitti viestipalvelu Telegramissa.

Venäjän asettama kuvernööri sanoo Telegramissa, että iskussa olisi haavoittunut kuusi ihmistä, mukaan lukien armeijan henkilökuntaa.

Ukrainalaiset joukot ovat viime aikoina ottaneet takaisin hallintaansa Venäjän valtaamia alueita.

Ukrainan keskiviikkona tekemät iskut tuhosivat osittain suuren sillan Venäjän joukkojen miehittämässä Hersonin kaupungissa.

Venäjä iskenyt ainakin Mykolajiviin, Sumyyn ja Harkovaan

Venäjä on tulittanut lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Mykolajivin satamakaupunkia, kertovat paikalliset viranomaiset. Ainakin yhden ihmisen kerrotaan kuolleen.

– Mykolajiv joutui tänään laajan tulituksen kohteeksi. Todennäköisesti voimakkaimman tähän mennessä, kaupungin valtuuston puheenjohtaja Oleksandr Senkevitsh kirjoitti Telegramissa.

Iskuista kerrottiin sunnuntaina myös Harkovan ja Sumyn alueilla.

– Tänään tapahtui suuri määrä räjähdyksiä. Muutama rakennus on tiettävästi vahingoittunut, Harkovan pormestari Igor Terekhov sanoi.

Sumyn alueellinen johtaja Dmytro Zhyvytsky sanoi, että lauantai-iltana noin 50 iskussa kuoli ainakin yksi ihminen.

Zelenskyin mukaan moni kieltäytyy lähtemästä

Ukrainan hallituksessa on tehty päätös pakollisista evakuoinneista Itä-Ukrainan Donetskin alueella, kertoi maan presidentti Volodymyr Zelenskyi jokailtaisessa puheessaan lauantaina. Taistelut alueella ovat rajuja.

Zelenskyin mukaan moni kieltäytyy lähtemästä alueelta.

– Mitä aiemmin tämä (päätös lähtemisestä) tehdään, mitä enemmän ihmisiä lähtee Donetskin alueelta nyt, sitä vähemmän Venäjän armeijalla on aikaa surmata ihmisiä, presidentti sanoi.

Ukrainalainen Kyiv Independent -lehti kirjoitti aiemmin Ukrainan yleisradioon viitaten, että varapääministeri Iryna Vereshtshukin mukaan 200 000 siviiliä on määrä evakuoida.

Evakuointien sanotaan olevan pakollisia, ja ne on määrä toteuttaa ennen lämmityskauden alkamista. Alueella ei Ukrainan mukaan ole kunnollista sähkön ja kaasun jakelua Venäjän iskujen vuoksi.

“Vakuuttakaa ihmiset lähtemään”

Zelenskyi sanoo, että evakuoinnit järjestetään lähteville ihmisille ja että luvassa on niin logistista kuin rahallista tukea. Hänen mukaansa ihmisten täytyy itse päättää lähtemisestä.

– Jos teillä on mahdollisuus, puhukaa Donbassin taistelualueille jääneille. Vakuuttakaa heille, että lähteminen on välttämätöntä, etenkin jos kyse on lapsiperheistä. Jos teillä on mahdollisuus auttaa kotinsa jättäneitä ihmisiä, tehkää niin, Zelenskyi vetosi ukrainalaisiin.

Ukrainan yleisradio kertoo, että Vereshtshukin mukaan evakuoinneista kieltäytyvien tulee allekirjoittaa dokumentti, jossa jääjä ottaa vastuun kaikista mahdollisista riskeistä.