Sähkökatkot pimentävät Kiovaa nykyään, kun maassa pyritään säästämään sähköä. Kuva: ROMAN PILIPEY

Venäläiset pelastusviranomaiset väittivät sunnuntaina, että Ukrainan eteläosassa sijaitseva Kahovkan vesivoimalaitoksen pato olisi vaurioitunut ukrainalaisten tekemässä iskussa. Venäläislähteiden mukaan patoon olisi osunut Himars-raketti. Paikallishallinnon mukaan iskusta ei kuitenkaan aiheutunut padolle vakavaa vahinkoa.

Pato on rakennettu Dneprjoelle alueella, joka on nykyisellään venäläisjoukkojen hallinnassa. Venäläisten on kuitenkin arveltu harkitsevan joukkojensa vetämistä Dneprjoen länsipuolelta.

Ukraina on viime aikoina epäillyt Venäjän valmistautuvan voimalan padon räjäyttämiseen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on arvioinut koko Pohjois-Krimin kanavan katoavan, jos pato tuhoutuisi.

Venäjän asettama Hersonin alueen nukkehallitus väitti sunnuntaina sähkön- ja vedenjakelun olevan tilapäisesti poikki muun muassa miehitetyssä Hersonin kaupungissa. Venäläisen valtiollisen uutistoimiston Tassin mukaan syynä olisivat Ukrainan sabotaasi- ja tiedusteluryhmien terrorihyökkäykset sähkönsiirtojohtoja vastaan.

Ennakkoon suunniteltuja sähkökatkoja jatkettu pääkaupungissa

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa viranomaiset suunnittelevat täyttä evakuointia tilanteessa, jossa sähköt menetettäisiin kaupungista täysinuutisoi yhdysvaltalaislehti New York Times. Kaupungissa asuu noin kolme miljoonaa ihmistä.

Ennakkoon suunniteltuja sähkökatkoja on jatkettu Kiovassa edelleen, koska Venäjän iskut ovat aiheuttaneet vajetta sähköverkkoon. Venäjä on Ukrainan mukaan tehnyt kuukauden sisään iskuja noin kolmannekseen maan sähkölaitoksista. Noin 40 prosenttia energiainfrastruktuurista on joko vaurioitunut tai tuhoutunut.

Venäjän johtavia sotilaskomentajia syytetään epäonnistumisista Ukrainassa

Venäjän keskiselle sotilaspiirille on tiettävästi nimitetty uusi virkaatekevä komentaja, Britannian puolustusministeriö kertoo sunnuntain tiedusteluraportissaan.

Jos Aleksandr Linkovin nimitys komentaja Alexander Lapinin tilalle vahvistetaan, jatkaisi se Venäjän johtavien sotilaskomentajien erottamisien sarjaa. Venäjän Ukrainaan aloittaman hyökkäyssodan alkamisen jälkeen sekä itäisen, eteläisen että läntisen sotilaspiirin komentajat on vaihdettu.

Brittitiedustelun mukaan erottamisten syynä on komentajien syyttäminen Venäjän epäonnistumisista Ukrainassa. Brittiarvion mukaan kyse on todennäköisesti yrityksestä siirtää syytökset pois Venäjän ylimmältä johdolta kotimaassa.

Ukrainan presidentin Zelenskyin perustama United24-joukkorahoitusalusta on kerännyt Ukrainalle puolessa vuodessa lähes 220 miljoonaa dollaria. Zelenskyi kertoi asiasta päivittäisessä puheessaan lauantai-iltana.

Joukkorahoitusalustan avulla vapaaehtoiset ympäri maailmaa ovat voineet lahjoittaa rahaa Ukrainan puolustukseen, siviilien suojeluun ja maan jälleenrakentamiseen.

Kiovalaisessa kauppahallissa käydään kauppaa. Sota on vaikuttanut elintarvikkeiden hintaan Ukrainassa. Kuva: OLEG PETRASYUK

Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 19.40.