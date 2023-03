Kiova

Venäjä on tehnyt uusia iskuja Harkovan ja Odessan kaupunkeihin. Kuva Harkovasta 5. helmikuuta tehtyjen iskujen jälkeen. Kuva: SERGEY KOZLOV

Länsiliittolaisilta saatavat nykyaikaiset hävittäjät kuten yhdysvaltalaiset F-16:t olisivat sodan kannalta ratkaisevan tärkeitä, kertoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi uutiskanava CNN:n haastattelussa.

– Hävittäjäkysymys on vaikea, ja me odotamme tästä päätöstä. Hävittäjät ovat osa puolustusinfrastruktuuriamme, eikä meillä ole tarpeeksi hävittäjiä torjumaan kaikkia Venäjän iskuja, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi vetosi lähetyksessä Yhdysvaltain presidentti Joe Bideniin, jotta ukrainalaiset lentäjät voisivat saada koulutusta F-16:n käyttöön.

Ukraina on toivonut tukijamailtaan hävittäjiä jo pitkään, mutta toistaiseksi niiden luovuttamisesta ei ole tehty päätöksiä. Yhdysvallat on toistaiseksi kieltäytynyt antamasta F-16-hävittäjiään ja on sanonut, ettei usko Ukrainan tällä erää tarvitsevan niitä.

Jälleen uusia iskuja Ukrainaan

Ukrainan mukaan Venäjä on tehnyt jälleen uusia iskuja Harkovan ja Odessan alueilla. Harkovan alueen kuvernöörin mukaan kaupunkiin ja alueelle tehtiin noin 15 uutta iskua.

Odessassa ohjusiskujen kerrotaan osuneen energiainfrastruktuuriin sekä asuinrakennuksiin. Iskuja luonnehdittiin massiivisiksi.

Kyiv Independentin mukaan Harkovan alueelta ei tuoreeltaan ollut tarkkaa tietoa kuolonuhreista tai haavoittuneista. Lehden mukaan myös pääkaupunki Kiovassa ilmatorjunta oli aamuyöstä käynnissä, mutta tarkempia tietoja ei tuolloin vielä ollut saatavilla.

Odessan alueen kuvernöörin mukaan alueelle tehdyissä iskuissa ei olisi ollut uhreja.

Venäjä on tehnyt iskuja Ukrainan energiajärjestelmään ja muuhun keskeiseen infrastruktuuriin läpi talven. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut pahimman olevan jo takanapäin talven taittuessa kevääksi, mutta että uhka maan energiajärjestelmiä kohtaan jatkuu.